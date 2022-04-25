Акт терроризма совершен в январе в аэропорту Алматы - Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Роль некоторых участников январских событий в нападении на аэропорт Алматы, воспрепятствовании работе воздушной гавани прояснили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О нападении на аэропорт города Алматы, здесь хотелось бы прояснить роль некоторых преступников. 5 января 2022 года «Н» в группе лиц отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта города Алматы. Своими действиями «Н» парализовал деятельность стратегического объекта, в результате самолет с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлетной полосе более 10 часов», - сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

В это время, по его словам, вооруженная группа совершала погромы и ограбления в самом здании аэропорта Алматы.

«Действия «Н» квалифицированы по статье 255 УК – акт терроризма. Его причастность подтверждается совокупностью собранных доказательств»,- добавил Елдос Килымжанов.

Ранее сообщалось, что благодаря видеозаписям, предоставленным гражданами, задержаны лица, ограбившие детский развлекательный центр «Лунапарк» и филиал Kaspi Bank в городе Алматы.