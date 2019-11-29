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Аксуский завод феросплавов ежегодно экономит около 350 млн тенге за счет новых технологий

29 Ноября 2019 12:28
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Аксуский завод феросплавов ежегодно экономит около 350 млн тенге за счет новых технологий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов рассказал о мерах, направленных на повышение энергоэффективности и снижение затрат в этой сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день в рамках карты энергоэффективности реализуются 117 проектов, в том числе 58 проектов через механизм ЭСКО ГЧП на сумму более 56 млрд тенге, ожидаемая экономия составит 4,8 млрд тенге. Хотелось бы отметить самый крупный энергосервисный контракт, реализованный отечественной компанией на крупном промышленном объекте – модернизация освещения Аксуского завода феросплавов на сумму 747 млн тенге», - сказал Аманияз Ержанов на II Международном форуме энергосбережения.

По его словам, ежегодная экономия составила 349 млн тенге, а сам проект окупился за 2 года.

«Что касается бюджетных организаций, реализация проектов через механизм ЭСКО не закреплена действующим законодательством, в связи с чем действующие энергросервисные компании не могут участвовать в установленных государством процедурах закупок, а бюджетный сектор не имеет возможности оплачивать их услуги. Решением данной проблемы является сервисный договор ГЧП, сейчас активно ведется работа по внедрению энергосервисных договоров в рамках ГЧП с отечественными инвесторами. Проекты реализуются в практической плоскости и многие организации уже получают реальную экономию во многом благодаря со Всемирным банком по модернизации, где участвуют 85 объектов социальной сферы», - отметил вице-министр.

Данный проект, подчеркнул представитель МИИР, является стимулирующей мерой в развитии энергосервисных услуг в бюджетном секторе, где по итогам энергомониторинга годовая экономия теплоэнергии составляет 30%, а электроэнергии – 15%.

«В нашем современном мире быстро меняющихся тенденций необходимо оперативно реагировать для достижения поставленных целей и выполнения обязательств, в связи с чем требуется применение новейших инструментов для развития энергосбережения и повышения энергоэффективности. В этой связи нами разработан проект закона, предусматривающий принятие новых подходов регулирования как передачи энергоаудиторской деятельности в конкурентную среду, усиление региональной политики энергосбережения, стимулирование частного сектора и повышение осведомленности. Инструменты, предлагаемые к внедрению в рамках проекта закона в комплексе с существующими инструментами должны обеспечить снижение энергоемкости ВВП на 25% к 2025 году», - заключил А. Ержанов.

Примечание: ЭСКО - энергосервисный контракт.
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Ключевые слова: Павлодарская область, Промышленность,
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Азамат Сыздыкбаев

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