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Акселератор «Өзгерістердің саруарлары»: прием заявок на социальные проекты завершен

3 Марта 2020 15:11
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Акселератор «Өзгерістердің саруарлары»: прием заявок на социальные проекты завершен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился прием заявок в рамках акселератора «Өзгерістердің саруарлары», запущенный Казахстанским институтом общественного развития «Рухани Жаңғыру» в январе 2020 года. Большинство присланных заявок связано с развитием инклюзивного образования, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщает управление медиа-коммуникаций КИОР «Рухани Жаңғыру».

На первой встрече эксперты-менторы акселератора рассмотрели 120 социальных проектов по шести направлениям:

- Развитие инклюзивного общества (поддержка детей-сирот и оставшихся без попечительства родителей, пожилых людей, людей с особыми потребностями, малообеспеченных многодетных семей);

- Развитие актуальных компетенций в рамках неформального образования (финансовая, правовая, медийная, IT, цифровая грамотность, владение английским, государственным языками);

- Развитие сельскохозяйственного, краеведческого, образовательного туризма;

- Развитие аrt-площадок, объединяющих проекты в сфере культуры, искусства и народного творчества;

- Развитие экологической культуры населения;

- Развитие системного проектного мышления, укрепления лидерского потенциала.

Эксперты отметили, что наибольшее количество заявок прислали по развитию инклюзивного образования. «Поэтому окончательный отбор проектов, которые войдут в акселератор, пройдет в два этапа: по пяти направлениям и по инклюзии отдельно».

Цель проекта – объединить усилия государства и бизнеса для решения социально-значимых проблем.

Миссия - предоставить информационную поддержку проектов, содействие в поиске источников финансирования, разработке бизнес-плана, а также поиск новых партнеров и якорных организаций.

КИОР – казахстанский институт общественного развития. Создан для научно-методического обеспечения эффективной деятельности всех участников реализации программы «Рухани жаңғыру», которая включает в себя спецпроекты программы: «Туған жер», «Сакральная география», «Переход на латиницу», «Современная казахстанская культура», «100 новых учебников», «100 новых лиц Казахстана».


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Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Общество,
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