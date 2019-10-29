«Акселератор добра» стартовал в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре стартовал новый волонтерский проект «Акселератор добра» в рамках движения «Ізгілік елшісі» («Послы добропорядочности»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект открыт совместно с Антикоррупционной службой по Павлодарской области и проектным офисом «Ертіс - адалдық алаңы», сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в Антикоррупционной службе.

«Миссией проекта является культивирование принципов добропорядочности в обществе, поскольку добропорядочность – это главное внутреннее нравственное достоинство человека, благородство души и чистая совесть. Добропорядочность обязывает совершать великие дела, подвиги, помогать людям, - заявил на открытии проекта «Акселератор добра» руководитель Антикоррупционной службы по Павлодарской области Айдар Тастемиров.

Начинание подхватила активная студенческая молодежь одного из вузов Павлодара. На его базе создана группа из 40 волонтеров, которые объединились в рамках «Акселератора добра».

«Студенты уже разрабатывают проекты по оказанию помощи тем, кто остро в ней нуждается - пожилым гражданам, в том числе одиноким, многодетным и малоимущим семьям, матерям-одиночкам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Напомним, ранее Глава государства объявил, что 2020 год станет в Казахстане Годом волонтера, - сообщили в антикоррупционной службе по Павлодарской области. - Обращаемся с призывом к неравнодушным гражданам, общественным объединениям, представителям государственных органов и всем-всем желающим присоединиться к проекту «Акселератор добра». Призыв к добропорядочному поведению перекликается сегодня со стоящими перед антикоррупционной службой задачами по формированию нового мышления, в котором нет места безразличию».

Инициаторы проекта надеются, что он найдет продолжение и неравнодушный отклик в других учебных заведениях, в организациях и в целом в молодежной среде Павлодарской области.