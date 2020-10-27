Акселератор для фрилансеров запущен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с Astana Hub и Карагандинским IT-хаб «Терриконовая долина» со 2 ноября т.г. запускает акселерационную программу для IT компаний и фрилансеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Акселератор включает в себя 6-недельный и 4-недельный бесплатный курс обучения для IT компаний и фрилансеров, которые планируют выйти на международный рынок.

«Данный проект нацелен на формирование базы знаний и компетенций, которые позволят нашим специалистам быть востребованными на внешних рынках, за рубежом. Специальная комиссия выберет 30 участников по портфолио, которое необходимо будет предоставить, заполнив анкетные данные на сайте проекта», - комментирует Дархан Ахмедиев, директор департамента развития IT Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Программа обучения состоит из лекций, воркшопов, работы с менторами и экспертами по следующим темам:

- исследование целевого рынка и конкурентов;

- описание портрета целевого клиента и ценностного предложения;

- упаковка продукта под клиента;

- квалификация сделок и настройка pipeline продаж;

- масштабирование.

Участники программы – это IT компании и фрилансеры, которые оказывают нижеуказанные или подобные услуги:

- разрабатывают на заказ ПО, сайты, мобильные приложения;

- оказывают услуги по UX/UI;

- создают дизайн или брендинг;

- оказывают услуги по digital-маркетингу.

Для участия в программе заявку можно отправить до 31 октября текущего года. Обучение будет проводиться онлайн.

Начало обучения для IT компаний стартует со 2 ноября, а для фрилансеров - 9 ноября.

Ссылка на регистрацию и общее описание Программы https://taplink.cc/terriconvalley