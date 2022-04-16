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    19:01, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Аксакал-марафонец из Улытауского района дошёл до Кызылорды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 72-летний марафонец из Улытауского района Карагандинской обалсти за 13 дней дошёл до Кызылорды. Это первый пункт назначения Сарсенбая Котырашова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Аксакал-марафонец намерен обойти 17 городов Казахстана. По словам Сарсенбая Котырашова, до первого пункта назначения он дошёл без особых усилий.

    Марафонцу устроили торжественный приём в художественной галерее имени Салихитдина Айтбаева.

    Аксакала на въезде в город встретили сотрудники областного центра ремёсел «Дәстүр» и работники центра традиционного искусства и этнопедагогики, а также бригада скорой помощи. Медики констатировали, что, несмотря на преодолённое расстояние, чувствует себя марафонец хорошо.

    «Я впервые в Кызылорде. Здесь очень тепло, люди гостеприимные. Для меня организовали торжественный приём в художественной галерее имени Салихитдина Айтбаева. Сотрудники областного центра ремесел «Дәстүр», Центра традиционного искусства и этнопедагогики организовали для меня встречу с представителями СМИ, работниками культуры, моими коллегами. Приятно, что специально встретить меня из Туркестана приехал ремесленник Пахраддин. Для меня это было неожиданно», – рассказал аксакал.

    Сарсенбай Котырашов поделился с участниками встречи целью своей поездки.

    «По пути в Кызылорду я встретил около 100 человек и обратил внимание, что немногие из них знают об истории Улытау, празднике кумыса. Я рассказал им об этом. Также записал номера телефонов восьми ремесленников. Надеюсь, что до конца пути их количество достигнет хотя бы тысячи», – сказал марафонец.

    Напомним, Сарсенбай Котырашов вышел в путь 31 марта. Его цель – познакомить жителей других регионов страны с историей и сакральными местами Улытауского района, а также встретиться с ремесленниками.

    Из Кызылорды он намерен отправиться в Туркестан, затем – в Шымкент, Тараз и далее - через всю страну планирует добраться до Актау. Обойти все регионы Казахстана акасакал планирует до ноября.


    Теги:
    Спорт Кызылорда Кызылординская область Карагандинская область Общество
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