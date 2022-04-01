Аксакал из Улытауского района отправился в пеший марафон по стране

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Работник Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Улытау» ветеран труда Сарсенбай Котырашов отправился в пеший поход по бескрайним просторам Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

До ноября 72-летний аксакал намерен обойти всю страну, встретиться с мастерами прикладного искусства и познакомить жителей других регионов с историей и сакральными местами Улытауского района.

В день он намерен преодолевать 40 километров.

Пеший марафон «А вы знакомы с Улытау?» стартовал сегодня. Перед отправкой в дальний путь Сарсенбай Котырашов встретился с коллегами из музея-заповедника «Улытау» и рассказал о своём маршруте.

«Я семь лет готовился к пешему марафону. Моя цель – встретиться с мастерами ремёсел и познакомить народ с историей Улытау, в том числе пропаганда фестиваля «Кокмайса». Я планирую обойти все регионы Казахстана. Начну с Кызылорды, Туркестана, Шымкента. Далее отправлюсь в Тараз, Алматы, Талдыкорган. Хочу составить список лучших ремесленников Казахстана. Весь мой маршрут будет освещаться в социальных сетях», – рассказывает путешественник.

Маршрут марафонца: Улытау – Кызылорда – Туркестан – Шымкент – Тараз – Алматы – Талдыкорган – Аякоз – Семей – Павлодар – Нур-Султан – Кокшетау – Петропавловск – Костанай – Актобе – Орал – Атырау – Бейнеу – Актау.