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    21:19, 31 Март 2022 | GMT +6

    Аксакал из Улытауского района отправился в пеший марафон по стране

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    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Работник Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Улытау» ветеран труда Сарсенбай Котырашов отправился в пеший поход по бескрайним просторам Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    До ноября 72-летний аксакал намерен обойти всю страну, встретиться с мастерами прикладного искусства и познакомить жителей других регионов с историей и сакральными местами Улытауского района.

    В день он намерен преодолевать 40 километров.

    Пеший марафон «А вы знакомы с Улытау?» стартовал сегодня. Перед отправкой в дальний путь Сарсенбай Котырашов встретился с коллегами из музея-заповедника «Улытау» и рассказал о своём маршруте.

    «Я семь лет готовился к пешему марафону. Моя цель – встретиться с мастерами ремёсел и познакомить народ с историей Улытау, в том числе пропаганда фестиваля «Кокмайса». Я планирую обойти все регионы Казахстана. Начну с Кызылорды, Туркестана, Шымкента. Далее отправлюсь в Тараз, Алматы, Талдыкорган. Хочу составить список лучших ремесленников Казахстана. Весь мой маршрут будет освещаться в социальных сетях», – рассказывает путешественник.

    Маршрут марафонца: Улытау – Кызылорда – Туркестан – Шымкент – Тараз – Алматы – Талдыкорган – Аякоз – Семей – Павлодар – Нур-Султан – Кокшетау – Петропавловск – Костанай – Актобе – Орал – Атырау – Бейнеу – Актау.


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