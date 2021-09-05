Акробатика в СКО: спорт с 50-летней историей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – С 1960-го года в Северо-Казахстанской области развивают акробатику. Вид спорта, о котором знают немногие и в который приходят раз и навсегда. О составляющих успеха, трудностях тренировок и цирке Дю Солей корреспондент МИА «Казинформ» разговаривала с руководителем специализированной детско-юношеской спортивной школы по спортивной акробатике Ринатом Белогоновым.

Р. Белогонов с акробатикой не расстается вот уже 54 года. Пришел в зал в 1967-м году по настоянию отца и остался верен этому виду спорта. Разговариваем мы в этом же зале, который полвека назад построил завод им. Куйбышева на территории стадиона «Авангард».

«Акробатика в нашей области зародилась с приездом из Узбекистана Анатолия Ивановича Ямпольского. Здесь он создал семью и остался жить. В поселке Борки был индустриально-педагогический техникум, на базе которого появился кружок акробатики. В 1967-м году с открытием зала А.И. Ямпольский стал преподавать акробатику как вид спорта. Раньше в этом зале занимались не только акробаты, но и представители других видов спорта, рабочие завода. Однако даже это не помешало готовить спортсменов высокого класса. Как специализированная детско-юношеская спортивная школа начали работать в 2001-м году. Теперь в зале занимаются только акробаты. Сама акробатика разделилась на парно-групповую и батутную гимнастику», - рассказывает Р. Белогонов.

В 1968-м году первым мастером спорта в области в прыжках на акробатической дорожке стал Анатолий Полукеев. Всего за годы существования школа акробатики подготовила более 130 мастеров спорта и более 20 мастеров спорта международного класса.

«Позже появилась смешанная пара акробатов – Александр Орлов и Алла Кузнецова. Они стали многократными чемпионами Республики Казахстан, призерами чемпионата Советского Союза, мастерами спорта международного класса. В советское же время спортсменам из небольшого, мало кому известного города, было сложно пробиться на призовые места. На одном из соревнований им предложили переехать в Краснодар, они вошли в состав сборной Советского союза. Были одними из первых наших «больших звезд». Но можно назвать много имен тех, кто внес большую лепту в развитие акробатики. В конце 80-х была сильная четверка: Сергей Визгирда, Владимир Викторенко, Сергей Суслов и Георгий Подгорбунский. Они были чемпионами Вооруженных сил СССР», - вспоминает Р.Белогонов.

А потом наступили тяжелые 90-е годы. На соревнования выезжали нечасто, но все же занимали призовые места.

«С обретением независимости наши спортсмены стали выезжать на международные соревнования, в том числе чемпионаты мира. Спортсмены нашей школы на крупных международных соревнованиях становились чемпионами, призерами и финалистами, то есть входили в восьмерку сильнейших в мире. Со своими воспитанниками объездили 39 стран. Вот тогда мы впервые столкнулись с политикой в спорте. Выезжая на международные соревнования, где участвовали спортсмены более 50 стран, в финальную часть соревнований выходили шесть спортсменов и на многих соревнованиях наши спортсмены занимали седьмые места. В последующем число финалистов увеличилось до восьми, а наши становились девятыми», - рассказывает Р. Белогонов.

Тем не менее, в 2004-м году мужская группа Валерий Черный, Денис Полянский, Александр Мокроусов и Алексей Ширин стали чемпионами Азии. В 2006-м году на чемпионате мира по спортивной акробатике в Португалии мужская пара стала бронзовым призером. В 2011-м на чемпионате мира среди молодежи по прыжкам на акробатической дорожке в США Виталий Делль занял второе место. В 2017-м году Диана Угрюмова стала бронзовым призером на Международном турнире по прыжкам на акробатической дорожке в Португалии, смешанная пара Ямпольский Антон и Алина Мухамеджан стали чемпионами Азии. В 2018-м году на Международном турнире по прыжкам на батуте в Португалии Сергей Галицкий занял второе место. В 2019-м году Александр Шашков и Олег Ремигайло на международном турнире заняли 2 и 3 места и стали мастерами спорта международного класса.

В национальную, молодежную и юношескую сборную РК входят 28 спортсменов из Северо-Казахстанской области.

Десять североказахстанских акробатов пригласили на работу в знаменитый цирк Дю Солей.

«В этом цирке работают сильнейшие акробаты и гимнасты мира, поэтому многие стремятся попасть в Дю Солей. Некоторые, возможно, из-за высоких гонораров. Но работа в этом цирке сопряжена с огромным риском, невероятным трудом и целеустремленностью», - говорит Р. Белогонов.

Акробатика и батутная гимнастика – это не только красота и зрелищность. Это сложнокоординационный вид спорта. Залы должны быть оборудованы таким образом, чтобы обеспечить будущим спортсменам максимальную безопасность во время тренировок.

В прошлом году для школы приобрели акробатическую дорожку, соревновательный батут, соответствующие международным стандартам Федерации гимнастики, заменили верхнее покрытие гимнастического ковра, отремонтировали спортивный зал.

«Ежегодно в зал спортивной акробатики и батутной гимнастики приходит много девчонок и мальчишек, которые пробуют себя в этом виде спорта. Особенностью его на начальном этапе является развитие основных двигательных качеств ребенка. С 5-6-ти лет развивается гибкость: выполнение шпагатов, мостиков, складок. В дальнейшем у акробатов должна быть сила, которая приходит к девочкам после 12-13 лет, а мальчикам после 14-15 лет, но к этому времени уже нужно выполнять сложные акробатические элементы. Если есть страх, дети уходят из этого вида спорта. Поэтому из 10 пожелавших заниматься остаются единицы. Успех приходит к трудолюбивым, бесстрашным, целеустремленным детям», - отмечает Р. Белогонов.

Другая составляющая успеха юного спортсмена – желание родителей водить ребенка в секцию. Без поддержки семьи сложно добиться результата. Как и без грамотного тренера.

«Работать к нам приходят тренерами наши воспитанники после института. Работа тяжелая – огромная ответственность за детей. Большую часть тренировочного процесса тренер держит ребенка, выполняя элементы на руках. Чтобы у акробатики, как и у любого другого вида спорта, была перспектива, надо работать и любить свою работу. Тренер не должен отбывать часы, а гореть желанием научить, воспитать спортсмена. Наши тренеры порой до девяти вечера находятся в зале, потому что некоторые дети учатся в разные смены», - рассказывает Р. Белогонов.

Сейчас в школе акробатики занимаются 280 ребятишек, с которыми работают девять тренеров. Тренировки начинаются с восьми часов утра и до позднего вечера. У спортсменов сборной области тренировки шесть раз в неделю. Есть перспективные дети, которые в будущем смогут добиться призовых мест на чемпионатах.

«В этом году в Баку пройдет чемпионат мира по прыжкам на акробатической дорожке и батуте среди возрастных групп. В соревнованиях примут участие два наших спортсмена: член национальной сборной РК, мастер спорта Диана Угрюмова и 17-летний Иван Русаков, в этом году выполнил норматив мастера спорта РК. Бороться будет сложно. Чтобы показывать высокий результат на международной арене, нужно часто выезжать за пределы страны и тренироваться с сильнейшими спортсменами других городов и стран, нельзя «вариться в собственном соку», тогда детям легче выступать на соревнованиях. Последние годы выездов немного, но мы постараемся показать хороший результат», - сказал Р. Белогонов.

За полувековую историю акробатики воспитанники школы неоднократно становились призерами чемпионатов Казахстана, чемпионата Азии, финалистами чемпионатов мира и победителями международных соревнований. Есть среди североказахстанских спортсменов и рекордсмены: Надежда Королева первой в Казахской ССР исполнила двойное сальто на акробатической дорожке среди женщин, Павел Базанов – первый в Казахской ССР исполнил тройное сальто на акробатической дорожке среди мужчин, мужская группа - Сергей Визгирда, Владимир Викторенко, Сергей Суслов и Георгий Подгорбунский – первые в Республике Казахстан исполнили колонны на плечах со стойкой верхнего на одной руке.