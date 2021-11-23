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    14:34, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Акробат Руслан Анисимов вошел в ТОП-100 студентов колледжей Казахстана

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский акробат Руслан Анисимов победил в конкурсе «Топ-100 студентов колледжей РК», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Завершился республиканский конкурс «Топ-100 студентов колледжей Республики Казахстан», - сообщили в управлении образования Павлодарской области. - Студент Павлодарского химико-механического колледжа Руслан Анисимов вошел в число победителей конкурса».

    В облоно рассказали, что этот проект ориентирован на признание 100 лучших студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования страны. Сотня лучших была определена по итогам онлайн-голосования.

    «Это талантливые ребята, лидеры и активные участники международных и республиканских проектов, чемпионатов «WorldSkills», олимпиад, конкурсов, соревнований, которые боролись за звание «Топ-100 студентов колледжей РК», - добавили в ведомстве.

    Руслан Анисимов - мастер спорта по спортивной акробатике, многократный чемпион РК, призёром международных турниров и соревнований, участник чемпионата мира по спортивной акробатике.

    «С самого детства у меня были свои цели и желания: я хотел стать квалифицированным спортсменом, выступать за свою страну и гордиться своими достижениями, а ещё мне с детства рассказывали истории про городские заводы, о добыче и переработке сырья, о том, что это очень серьёзная профессия, и я, не задумываясь, стал студентом Павлодарского химико-механического колледжа. За мои 18 лет у меня получилось выполнить мои детские, но такие взрослые цели и желания. Я стал мастером спорта по спортивной акробатике, многократным чемпионом Казахстана, призером международных турниров и соревнований, участник чемпионата мира по спортивной акробатике 2021 года. Получаю ту профессию и специальность, о которых мечтал, и у меня это получилось!» - сказал Руслан Анисимов.

    Теги:
    Спорт Образование Павлодарская область
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