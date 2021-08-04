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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB+, прогноз «стабильный»

4 Августа 2021 14:40
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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB+, прогноз «стабильный»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Правительства Республики Казахстан в иностранной и национальной валюте на уровне ВВВ+. Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу - «Стабильный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz..

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«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. Факторами устойчивости оценок, согласно обновленному отчету АКРА, стали высокие темпы роста экономики в т.г., значительный приток прямых иностранных инвестиций в национальную экономику, низкий уровень государственного долга, устойчивая внешняя позиция, подкрепленная существенными национальными резервами.

АКРА ожидает восстановление экономического роста в 2021 году до 3,9%.

По оценкам АКРА, потенциал роста экономики страны остается высоким и составляет порядка 4–4,5% в год. Кроме того, в качестве факторов устойчивости АКРА отмечает положительную динамику в качестве институтов, как общественных так и государственных. Другим положительно влияющим долгосрочным фактором является устойчивое повышение человеческого капитала.

Согласно последним оценкам Всемирного банка и ООН, индекс человеческого капитала Казахстана превышает средний уровень по странам Центральной Азии и в рамках сопоставимой по категории рейтинга группы стран является одним из наиболее высоких. Справочно: АКРА было создано в Москве 20 ноября 2015 г. по решению Банка России. Акционерами являются 27 российских компаний и финансовых институтов, включая «Райффайзенбанк», «Сбербанк», «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «Московская Биржа ММВБ-РТС».




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#Правительство РК   #Экономика  
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