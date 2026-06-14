Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей

Недавно две кобылы принесли потомство, и табун ахалтекинских лошадей пополнился новыми жеребятами.

Фото: instagram.com/tokayev_online

Имена им дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Первый жеребенок был назван Акниет, второй — Борте.

Фото: instagram.com/tokayev_online

Фото: instagram.com/tokayev_online

Глава государства привел народную мудрость: «Ер жетіліп, бас болар, тай жетіліп, ат болар», и пожелал, чтобы жеребята выросли сильными и быстрыми.

Фото: instagram.com/tokayev_online

В начале мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил конюшню Управления делами Президента, где ознакомился с условиями содержания лошадей, подаренных ему в разные годы.