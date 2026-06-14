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    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей

    Глава государства осмотрел породистых ахалтекинских лошадей, передает агентство Kazinform.

    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей
    Фото: instagram.com/tokayev_online

    Недавно две кобылы принесли потомство, и табун ахалтекинских лошадей пополнился новыми жеребятами.

    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей
    Фото: instagram.com/tokayev_online

    Имена им дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Первый жеребенок был назван Акниет, второй — Борте.

    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей
    Фото: instagram.com/tokayev_online
    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей
    Фото: instagram.com/tokayev_online

    Глава государства привел народную мудрость: «Ер жетіліп, бас болар, тай жетіліп, ат болар», и пожелал, чтобы жеребята выросли сильными и быстрыми.

    Акниет и Борте: Президент Казахстана дал имена потомству породистых ахалтекинских лошадей
    Фото: instagram.com/tokayev_online

    В начале мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил конюшню Управления делами Президента, где ознакомился с условиями содержания лошадей, подаренных ему в разные годы.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Животные
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
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