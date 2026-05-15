Акмолинцы высадили 55 деревьев в рамках акции «Отбасы ағашы» в День семьи

Символическое мероприятие состоялось возле культурной композиции «Арқар» и стало официальным стартом национального конкурса «Мерейлі отбасы-2026».

В этот день участники акции высадили 55 деревьев, каждое из которых стало символом семейных ценностей, преемственности поколений и заботы о будущем. В мероприятии приняли участие представители 40 семей: победители конкурса «Мерейлі отбасы-2025», многодетные и патронатные семьи, трудовые династии, молодожены и другие семьи.

От имени акима Акмолинской области Марата Ахметжанова собравшихся поздравила руководитель управления внутренней политики Гульмира Каримова, подчеркнувшая особую роль семьи в развитии общества и государства.

— Семья — это основа нашей страны, опора народа. Стабильность и развитие общества начинаются с семьи. Именно в семье человек впервые учится мировоззрению, ответственности и патриотизму. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев: «Счастливая и крепкая семья — незыблемая основа благополучного общества и государства», — отметила Гульмира Каримова.

Особое внимание гостей привлекла семья Хамзиных — обладатели призового места прошлогоднего областного этапа конкурса «Мерейлі отбасы». Супруги прожили вместе полвека и являются почетными гражданами Бурабайского района.

Глава семьи Галымжан Хамзин — отец четверых детей и дедушка восьми внуков, специалист в области лесного хозяйства, автор научной диссертации и человек, посвятивший жизнь служению своей профессии и семье. Его супруга Гаухар Хамзина возглавляет ТОО «Производственно-образовательное предприятие «Мерей» в Щучинске и активно участвует в общественной жизни региона.

— Сегодня в День семьи мы посадили дерево. Символично, что именно в этот праздник проходит такая акция. Это дерево мы посвятили нашим внукам и правнукам. Семья — это священное понятие, которое издавна передается из поколения в поколение. Казахский народ всегда придавал семье особое значение и относился к ней с глубоким уважением, — поделился Галымжан Хамзин.

Завершением торжественной части стало вручение символа семейного единства и благополучия — «Шаңырақ». Семья Хамзиных передала его молодоженам — семье Маженовых, подчеркнув тем самым связь поколений и уважение к семейным традициям.

Организаторы уверены: высаженные сегодня деревья станут не только украшением региона, но и живым напоминанием о том, что крепкая семья остается главной ценностью общества.