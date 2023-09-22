Акмолинцы могут бесплатно отремонтировать жилье и обновить стрижку

Акмолинские студенты, обучающиеся рабочим специальностям, вот уже несколько лет проводят в регионе благотворительную акцию «Автобус добрых дел», помогая своим трудом местным жителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе облуправления образования, уникальная акция действует только в Акмолинской области, а начало ей было положено в год 30-летия Независимости РК

«Акция направлена на популяризацию идей социального проектирования, ценностей и практики волонтерства. Студенческая молодежь вовлекается в решение проблем социума через поддержку жителей сельской местности и не только, реализацию бытовых услуг населению на бесплатной основе. Так, в каждом акмолинском колледже в течение круглого года курсируют «Автобус добрых дел» со студентами 3-4 курсов и мастерами производственного обучения колледжей, которые на безвозмездной основе оказывают населению услуги в области парикмахерского сервиса, мелкого ремонта швейных изделий, услуг столярного, сварочного характера, услуг в области цифровых технологий. Волонтерами из числа студентов организован досуг со школьниками населенных пунктов, проводятся спортивные, культурно-массовые мероприятий, кружковые занятия», - поделились в ведомстве.

Так, за эти годы акция охватила уже более трех тысяч человек.

Маршруты «Автобуса добрых дел» заранее согласуются с местными исполнительными органами. Также оповещается и население сел.

В один из таких выездов студенты посетили пансионат «Аяла», в котором начинающие парикмахеры бесплатно оказали свои услуги постояльцам.

«Я учусь на третьем курсе Высшего технического колледжа по специальности «Парикмахерское искусство». Приехала в пансионат, чтобы предоставить безвозмездную помощь пожилым людям. Мне бы хотелось как можно чаще делать добрые дела», – поделилась студентка колледжа г. Кокшетау Альбина Шайдуллина.

Также студенты оказывают помощь одиноким пожилым людям в сборе урожая, очистке двора от снега, наведении порядка на приусадебных участках, ремонте квартир.