Акмолинскую область в конном марафоне представляют девушки-всадницы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал конный марафон-байге «Ұлы дала жорығы» по маршруту Астана-Туркестан. Принимают участие 19 команд. Однако из всех выделяются участники из Акмолинской области. В этом году в составе команды – девушки-всадницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из всех участников марафона действительно выделяются представители женского пола. Девушки на собственном примере разрушают стереотип о том, что верховая езда подходит только мужчинам.

Мы спросили у акмолинских девушек: «Не сложно ли состязаться наравне с мужчинами на конном марафоне-байге?»

«В этом году впервые выходим на состязание. В целом уже на протяжении 5-6 лет участвуем в конных марафонах. Говорят, что верховая езда не для девушек. Но это всего лишь стереотип. Конные соревнования не делятся на мужские и женские. Возможности у всех равные. К тому же, победа зависит не только от всадника, но и от подготовленности коня. В нашей команде - 5 человек, из них четверо девушек и один парень», - поделилась член команды Лаура Пухбабай.

Общий призовой фонд составляет 65 млн тенге. Команда, одержавшая победу, получит 30 млн тенге, за второе место – 20 млн тенге, за третье место – 15 млн тенге. За состязанием будут наблюдать два международных и два казахстанских судьи. Также привлечены два международных и три казахстанских ветеринарных врача, чтобы следить за состоянием лошадок.

Проект «Ұлы дала жорығы» реализуется республиканской Федерацией конного спорта «JORYQ» при поддержке Министерства туризма и спорта РК, партии AMANAT, Ассоциации национальных видов спорта РК. Главный партнер проекта - Фонд поддержки индустрии туризма и спорта. Информационный партнер – РТРК «Казахстан».