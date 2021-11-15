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Акмолинской медсестре вручили орден Демократической Республики Афганистан

15 Ноября 2021 21:29
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Акмолинской медсестре вручили орден Демократической Республики Афганистан

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В учреждении ЕЦ-166/4 ДУИС по Акмолинской области торжественно поздравили с наградой - орденом «Звезда Демократической Республики Афганистан»​ ​ I​ степени - медсестру, ветерана афганской войны Елену Бирюкову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, российским представительством, Омской городской общественной организацией объединения воинов-интернационалистов ​ Елене Бирюковой был вручен орден «Звезда Демократической Республики Афганистан»​ ​ I​ степени.

«Награда нашла своего героя – орден задержался в дороге. Елена ​ должна была получить его еще к 30-летию вывода войск из Афганистана. В условиях ограничений, не прекращающихся второй год, поздравить ветерана представилась возможность только сейчас», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова. ​ ​ ​ ​ ​

​Елена Бирюкова с августа 2014 года работает в учреждении ЕЦ-166/4 медицинской сестрой.

В июле 1986 года она добровольцем поехала работать в инфекционный госпиталь приемного диагностического отделения города Кабул в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан. ​Поблагодарив за оказанное внимание, по просьбе молодых коллег Елена поделилась воспоминаниями о тех днях. ​

«Да, было непросто, днем и ночью работали с ранеными, помогали на операциях, возвращали наших ребят в строй», - вспоминает боевая ​медсестра Бирюкова.

«Мы отдаем дань глубокого уважения солдатам, сержантам, офицерам - тем, кто проявил отвагу, мужество и высокий патриотизм, кто исполнил свой воинский и гражданский долг перед Родиной, выражая сердечную благодарность воинам-интернационалистам, ветеранам военных действий, выполнявшим ​ миротворческую миссию на территории других государств, желаем крепкого здоровья, мира, уверенности в завтрашнем дне, удачи и благополучия!» - завершая торжественное мероприятие, отметил заместитель начальника колонии Женис Ибраев.


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#Акмолинская область   #Афганистан  
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Автор:

Оксана Матасова

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