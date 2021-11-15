Акмолинской медсестре вручили орден Демократической Республики Афганистан
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В учреждении ЕЦ-166/4 ДУИС по Акмолинской области торжественно поздравили с наградой - орденом «Звезда Демократической Республики Афганистан» I степени - медсестру, ветерана афганской войны Елену Бирюкову, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, российским представительством, Омской городской общественной организацией объединения воинов-интернационалистов Елене Бирюковой был вручен орден «Звезда Демократической Республики Афганистан» I степени.
«Награда нашла своего героя – орден задержался в дороге. Елена должна была получить его еще к 30-летию вывода войск из Афганистана. В условиях ограничений, не прекращающихся второй год, поздравить ветерана представилась возможность только сейчас», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.
Елена Бирюкова с августа 2014 года работает в учреждении ЕЦ-166/4 медицинской сестрой.
В июле 1986 года она добровольцем поехала работать в инфекционный госпиталь приемного диагностического отделения города Кабул в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан. Поблагодарив за оказанное внимание, по просьбе молодых коллег Елена поделилась воспоминаниями о тех днях.
«Да, было непросто, днем и ночью работали с ранеными, помогали на операциях, возвращали наших ребят в строй», - вспоминает боевая медсестра Бирюкова.
«Мы отдаем дань глубокого уважения солдатам, сержантам, офицерам - тем, кто проявил отвагу, мужество и высокий патриотизм, кто исполнил свой воинский и гражданский долг перед Родиной, выражая сердечную благодарность воинам-интернационалистам, ветеранам военных действий, выполнявшим миротворческую миссию на территории других государств, желаем крепкого здоровья, мира, уверенности в завтрашнем дне, удачи и благополучия!» - завершая торжественное мероприятие, отметил заместитель начальника колонии Женис Ибраев.
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