Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право
Акмолинского сбытчика наркотиков задержали в Сургуте после 22 лет розыска
26 Августа 2022 12:17

Акмолинского сбытчика наркотиков задержали в Сургуте после 22 лет розыска

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Акмолинского сбытчика наркотиков задержали в Сургуте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В 2000 году, на тот период 35-летний житель города Щучинска, вступил в предварительный сговор с гражданкой Российской Федерации о незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах.

29 марта 2000 года россиянка приехала из Екатеринбурга в Щучинск, где приобрела у акмолинца около 6 кг наркотического средства высушенная марихуана. На следующий день женщина была задержана в поезде по пути следования сотрудниками линейного отдела внутренних дел на станции Кокшетау.

Пофакту было возбуждено уголовное дело по ст. 259 ч.4 УК РК старой редакции (совр.редакц.: ст.297 ч.3 УК РК). В ходе допроса женщина рассказала и о сбытчике. Однако, прибыв по месту жительства ее сообщника, полицейские обнаружили, что он скрылся. В отношении мужчины было заведено розыскное дело.

На протяжении 22 лет поиски уголовного преступника продолжались. 11 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Сургут Российской Федерации акмолинскими оперативниками 57-летний мужчина был задержан.


Фото: polisia.kz

Фото: polisia.kz

Новости по теме
В ДТП в Костанайской области погибли два человека
Две школы «заминировали» в Алматинской области
Туристы из Швейцарии заблудились по дороге к Аральскому морю
Читайте также
Тариф на тепло увеличили в Кокшетау
В ДТП в Костанайской области погибли два человека
Две школы «заминировали» в Алматинской области
Туристы из Швейцарии заблудились по дороге к Аральскому морю
Студент скончался в общежитии в Шымкенте
Добросовестным предпринимателям будут оказываться меры господдержки – Антикор
Наркодилера с крупной партией индийской марихуаны задержали в Астане
Автомат за 3 миллиона тенге пытались продать в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив