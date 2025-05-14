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    11:38, 14 Май 2025 | GMT +5

    Акмолинское зерно экспортируют в Италию

    Акимат Акмолинской области помогает с экспортом зерна в другие страны для решения проблем сбыта сельхозпродукции, передает агентство Kazinform.

    40 млрд тенге выделено Правительством для поддержки зерновой отрасли страны
    Фото: Правительство

    В феврале этого года, в рамках рабочей поездки акима области в Эстонскую Республику, был подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве между Акмолинской областью и зерновым терминалом «Muuga Grain Terminal». Теперь для аграриев региона имеется возможность осуществлять экспорт зерна через данный терминал в страны Европы.

    В этом году уже два предприятия экспортировали в Италию 5,6 тыс. тонн зерна, из которых через Эстонию ТОО «Содружество Трейд Восток» отправило в Италию 1,6 тыс. тонн.

    Совместная работа с экспортерами зерна и другой сельскохозяйственной продукции продолжается, сообщили в ведомстве.

    Теги:
    Италия Зерно Экспорт Акмолинская область
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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