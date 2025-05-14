Акмолинское зерно экспортируют в Италию

В феврале этого года, в рамках рабочей поездки акима области в Эстонскую Республику, был подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве между Акмолинской областью и зерновым терминалом «Muuga Grain Terminal». Теперь для аграриев региона имеется возможность осуществлять экспорт зерна через данный терминал в страны Европы.

В этом году уже два предприятия экспортировали в Италию 5,6 тыс. тонн зерна, из которых через Эстонию ТОО «Содружество Трейд Восток» отправило в Италию 1,6 тыс. тонн.

Совместная работа с экспортерами зерна и другой сельскохозяйственной продукции продолжается, сообщили в ведомстве.