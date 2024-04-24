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    11:52, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Акмолинский тренер по лыжному спорту получил 10 лет за распространение наркотиков

    суд
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    К 10 годам лишения свободы приговорен тренер по лыжному спорту ДЮСШ Аршалынского района Акмолинской области, который занимался реализацией наркотических средств. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, мужчина был задержан сотрудниками полиции при перевозке наркотиков из Астаны для сбыта в Аршалынском районе. При обыске в багажнике его автомашины были обнаружены четыре пакета с гашишом общим весом более 39 кг.

    Задержанный предстал перед судом по п. 3 ч.3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    — Вина Ш. доказана: протоколом обыска его автомашины и изъятии пакетов с наркотическим средством; заключениями экспертов; протоколом осмотра сотового телефона с зафиксированными звонками; записями видеокамер; протоколами обыска; показаниями свидетелей, которые регулярно приобретали у Ш. наркотическое средство для личного пользования, и другими материалами дела. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — наличие малолетних детей у подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств, — пояснили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области.

    Бывшему тренеру назначено 10 лет лишения свободы. Наркотики были уничтожены.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Регионы Борьба с наркотиками Суды Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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