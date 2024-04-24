Акмолинский тренер по лыжному спорту получил 10 лет за распространение наркотиков

К 10 годам лишения свободы приговорен тренер по лыжному спорту ДЮСШ Аршалынского района Акмолинской области, который занимался реализацией наркотических средств. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, мужчина был задержан сотрудниками полиции при перевозке наркотиков из Астаны для сбыта в Аршалынском районе. При обыске в багажнике его автомашины были обнаружены четыре пакета с гашишом общим весом более 39 кг.

Задержанный предстал перед судом по п. 3 ч.3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

— Вина Ш. доказана: протоколом обыска его автомашины и изъятии пакетов с наркотическим средством; заключениями экспертов; протоколом осмотра сотового телефона с зафиксированными звонками; записями видеокамер; протоколами обыска; показаниями свидетелей, которые регулярно приобретали у Ш. наркотическое средство для личного пользования, и другими материалами дела. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — наличие малолетних детей у подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств, — пояснили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области.

Бывшему тренеру назначено 10 лет лишения свободы. Наркотики были уничтожены.

Приговор не вступил в законную силу.