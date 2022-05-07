Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Акмолинский транспортный полицейский за спасение женщины награжден медалью
7 Мая 2022 20:14

Акмолинский транспортный полицейский за спасение женщины награжден медалью

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейский группы патрульной полиции линейного отделения полиции на станции «Курорт Боровое» Саят Кадыров Указом Президента Республики Казахстан за проявленный им героический поступок при несении службы награжден медалью «Ерлігі үшін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, медаль «Ерлігі үшін» старшему сержанту полиции Саяту Кадырову была вручена министром внутренних дел Республики Казахстан Маратом Ахметжановым, который отметил мужество и профессионализм героя.

Саят Кадыров родился в Акмолинской области в 1996 году. Проходил срочную службу в Пограничной службе КНБ РК. С 2018 года служит полицейским группы патрульной полиции Линейного отделения полиции на станции «Курорт Боровое».

«Я сам выбрал эту профессию. С детства с уважением смотрел на сотрудников полиции, и они, безусловно, были примером чести и достоинства. Я тогда решил, что буду равняться на них», - отметил наш герой.

«Мы гордимся и ставим в пример поступок нашего сотрудника, который честно исполняет свой долг, в нужную минуту протянет людям руку помощи, честь сотрудника полиции ставит выше своей жизни», - добавили в ведомстве.

Напомним, что сотрудник транспортной полиции зимой этого года на станции «Курорт Боровое» спас 36-летнюю женщину, которая едва не погибла под колесами поезда.

Пассажирка поезда сообщением «Пресногорьковка–Павлодар» по своей невнимательности не заметила идущий поезд сообщением «Караганда-Костанай». Многотонный транспорт мог сбить женщину насмерть, однако в этот момент рядом оказался С. Кадыров, который быстро среагировал и оттолкнул ее, тем самым предотвратил несчастный случай. Тот поступок мог стоить ему жизни. Но полицейский, рискуя, спас женщину от наезда поезда.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Документы о Рахимжане Кошкарбаеве передали музею Вооруженных сил РК
Здания евроинститутов могут посетить все желающие
Оказавших сопротивление полицейским задержали в городе Шу
Пассажирский автобус врезался в столб в Нур-Султане
Отличившихся безупречной службой полицейских наградили в МВД РК
Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества прошло в Актобе
Награды и офицерские звания получили полицейские СКО
Высокую интенсивность зафиксировали на трассе Нур-Султан - Щучинск
Популярное
Придется немного потерпеть - аким Семея об отключении горячей воды
Казкосмос почтил память защитников Отечества
Сумма нарушений при ввозе товара из КНР составила 165 млрд тенге за три года
Глава Минобороны РК поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Общественные туалеты появятся в Бурабае
Областной штаб по общественной поддержке референдума создан в Актобе
Дорога Актау-Жанаозен открыта для движения после схода селя
Ряд улиц столицы перекроют на время проведения легкоатлетической эстафеты
Ядерные технологии играют важную роль в развитии Казахстана – ученый
Спасатели сообщают о снижении уровня воды на улицах Жанаозена
Квартиры без разрешительных документов продают 18 строительных компаний в столице
День защитника Отечества отметили в Атырау
Около 50 тыс. бутылок алкоголя незаконно хранили в Усть-Каменогорске
Фестиваль дружбы тюркских народов прошел в Туркестане
Архив