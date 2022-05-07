7 Мая 2022 20:14

Акмолинский транспортный полицейский за спасение женщины награжден медалью

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейский группы патрульной полиции линейного отделения полиции на станции «Курорт Боровое» Саят Кадыров Указом Президента Республики Казахстан за проявленный им героический поступок при несении службы награжден медалью «Ерлігі үшін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, медаль «Ерлігі үшін» старшему сержанту полиции Саяту Кадырову была вручена министром внутренних дел Республики Казахстан Маратом Ахметжановым, который отметил мужество и профессионализм героя.

Саят Кадыров родился в Акмолинской области в 1996 году. Проходил срочную службу в Пограничной службе КНБ РК. С 2018 года служит полицейским группы патрульной полиции Линейного отделения полиции на станции «Курорт Боровое».

«Я сам выбрал эту профессию. С детства с уважением смотрел на сотрудников полиции, и они, безусловно, были примером чести и достоинства. Я тогда решил, что буду равняться на них», - отметил наш герой.

«Мы гордимся и ставим в пример поступок нашего сотрудника, который честно исполняет свой долг, в нужную минуту протянет людям руку помощи, честь сотрудника полиции ставит выше своей жизни», - добавили в ведомстве.

Напомним, что сотрудник транспортной полиции зимой этого года на станции «Курорт Боровое» спас 36-летнюю женщину, которая едва не погибла под колесами поезда.

Пассажирка поезда сообщением «Пресногорьковка–Павлодар» по своей невнимательности не заметила идущий поезд сообщением «Караганда-Костанай». Многотонный транспорт мог сбить женщину насмерть, однако в этот момент рядом оказался С. Кадыров, который быстро среагировал и оттолкнул ее, тем самым предотвратил несчастный случай. Тот поступок мог стоить ему жизни. Но полицейский, рискуя, спас женщину от наезда поезда.