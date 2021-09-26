Акмолинский театр спустился в подвал

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Подвал. Именно здесь разместилась новая, уже четвертая по счету сцена акмолинского областного русского драматического театра (АОРДТ). Новая площадка Арт-пространство была опробована премьерой молодежной рок-драмы по пьесе известного ирландского драматурга Мартина Макдонаха «Сиротливый запад» в постановке кыргызского режиссера Шамиля Дыйканбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из главных задач театра - быть доступным всем возрастам – от мала до велика. У нас уже есть Киндер-театр для детей от 1 до 6 лет, Арт-ПлатФорма-74 и основная сцена. Сегодня мы презентуем площадку Арт-пространство, и здесь мы даем возможность экспериментировать молодым артистам. На сегодняшний день в Кокшетау для молодежи не так много мест, куда можно пойти», - отметил на премьере спектакля директор АОРДТ Бейбит Бахтыгереев.

Перед нами история двух родных братьев, которые из-за ненависти и обиды практически всю свою жизнь старались навредить друг другу. Сожженные комиксы и обрезанные уши собаки – самое мелкое из тех пакостей, что уготовили парни своему самому родному, казалось бы, существу. Застрелить отца, схватиться за нож или ружье, чтобы убить брата – в их мире это обыденность. Впрочем, весь городок, в котором проживают главные герои, погряз в грехах. И даже святой отец Уэлш давно разуверился в людях, Боге и самом себе…

И что же в итоге? Одержит ли любовь верх над ненавистью? Смогут ли герои найти в себе силы для прощения? Оправдает ли себя жертва отца Уэлша, решившего свести счеты с жизнью, но даровавшего этим стимул братьям к прощению?

В постановке задействованы молодые актеры, окончившие Казахский национальный университет искусств и перебравшиеся в Кокшетау из столицы. По признанию самих ребят, до этого они два года бродили по подвалам Нур-Султана и существовали как отдельная творческая молодежная труппа.

«Мой герой - отец Уэлш. Это священник, который находится в сомнении. Все творящееся вокруг доводит его до истерии, он понимает, что нет ни ада, ни рая. И здесь идея Фридриха Ницше – «Бог умер». Поняв это, мой герой приобретает свободу. Я не читаю особенных монологов, но здесь есть одна важная сцена, когда я стою в воде и пою, кричу о свободе в небо, но ответа сверху нет. А раз я свободен, я могу сам решать – жить или не жить, и я делаю выбор не жить - ради этих двух братьев. Но в итоге получается, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Что бы ты ни сделал, люди не меняются», - поделился актер Батырхан Сабыр.

Кстати, рядом с актерами на сцене находится настоящая рок-группа, члены которой то и дело становятся участниками постановки. Как оказалось, все представители новой труппы - непрофессиональные музыканты-самоучки. Каждый из них может играть на всех инструментах и в случае необходимости заменит коллегу.

Музыку к постановке подбирал молодой актер новой труппы Алибек Ерик. В рок-драме звучат композиции знаменитой в Европе датской группы «Brothers moving».

«Они всегда выступают на улицах, и в их текстах, звуке, посыле – дух свободы. Это спектакль о свободе, и нам не нужны оперные голоса, чтобы петь о ней», - добавил Батырхан.

Необычна и сценография постановки (художник-постановщик Садыр Ниязакунов). Пожалуй, единственное место, где можно было бы показать жизнь братьев, не просыхающих от употребления спирта, да и всего мрачного городка – подвал. Как мы уже говорили, рядом с героями находятся музыканты. В целом же, все максимально просто: железные ящики, трансформирующиеся во что угодно, пивные банки – они же святые Валена, пачки чипсов…

«С нами работал режиссер международного уровня Шамиль Дыйканбаев. Вначале было сложно. В очередной раз я убедился в том, что актера раскрывает режиссер. Благодаря ему, мы вникли и поняли суть наших персонажей. Все они из Ирландии, Европы, да и время не наше, но тем не менее, история, которая разворачивается на сцене, интернациональна. Темы глобальны и близки каждому», - поделился Жекебатыр Каменов, исполнивший роль Валена.

По словам актеров, сыгравших главных героев постановки, им пришлось нелегко, ведь внутренняя природа персонажей не соответствовала им самим.

«Нам пришлось ломать себя, вживаться и понимать, в каком беспросветном болоте живут наши персонажи с малых лет, где нет любви, царит хаос, ругань, разрозненность и ненависть», - добавил Жекебатыр.

Как считают актеры, у спектакля все же есть свой возрастной контингент, и его нужно показывать молодежи.

«Мы несколько раз играли его, были также репетиции со зрителями. И когда на постановку приходит именно молодежь, мы чувствуем в зале особую энергию молодости, идущую от них. Это не говорит, что у взрослых нет этой энергии, просто она немного другая», - поделился Мадияр Жакып, сыгравший второго брата Коулмена.

После просмотра своими впечатлениями поделился первый заместитель председателя АОФ партии «Nur Otan» Галым Бекмагамбетов.

«Я уже второй раз на спектакле, и скажу, что волнения, которые испытывал в первый раз, стали более глубокими и осознанными. Мир человеческий настолько непостижим и труден, что мы не можем понять его с первого взгляда. Эта история двух братьев лично для меня отталкивающая. Симпатичные, говорящие умные слова, привлекательные и вместе с этим нетерпимые, циничные, жестокие и имеющие такое фривольное отношение к тому, что вызывает у нормального человека возмущение. Легко убить отца и легко дойти до того, чтобы убить друг друга… И если мы после просмотра задумаемся над чем-то, значит, театр добился своей задачи», - отметил Г. Бекмагамбетов.



