Акмолинский снайпер-разведчик: Из 60 нас вернулось двое…

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 76 лет прошло со Дня Победы в страшной кровопролитной войне, которая не обошла стороной ни одну семью. Многие фронтовики после окончания войны связали свою жизнь со служением Родине, начав работу в органах внутренних дел. Один из них - акмолинский снайпер-разведчик Куламерген Баймурзин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акмолинского департамента полиции, Куламерген Баймурзин родился 3 декабря 1925 года в селе Оркен (ныне Зерендинский район Акмолинской области). Когда началась война, 15-летний мальчишка вместе с друзьями рвался на поля сражений. Однако из-за слишком юного возраста им отказывали. Подождав полгода и скрыв истинный возраст, он всё-таки отправился добровольцем на фронт. В течение года он проходил обучение в Ашхабадской снайперско-разведывательной школе № 18. А затем был направлен в 1201 стрелковый полк 354 гвардейской дивизии Первого Белорусского фронта. Был снайпером-разведчиком.

«Конечно, на войне было не так, как представляли это они, мальчишки. Он видел руины деревень, расстрелянных и повешенных стариков, старух и маленьких детей. Он рассказывал, как однажды его послали в разведку. Выполнив задание, он возвращался в свой отряд и был ранен. Пуля пробила гимнастерку, комсомольский билет и вонзилась отцу в левую кость груди. Он упал и потерял сознание. Но товарищи обнаружили его, принесли в отряд и отправили в госпиталь. Там его вылечили, но раны давали о себе знать», - вспоминает дочь фронтовика Роза Куламергеновна.

За годы войны снайпер-разведчик Куламерген Баймурзин не раз бывал в тылу врага. Восемь раз был ранен. Героизм и мужество его были отмечены орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ему было вручено именное оружие.

Война для Куламергена Зайтоновича закончилась 28 июля 1944 года, когда его комиссовали вследствие тяжелого ранения. Много пережил отважный Куламерген, много верных товарищей потерял. Из 60 человек, с которыми он уходил на фронт, вернулись только двое. Как говорит дочь ветерана, отец мало рассказывал о войне. Видимо, слишком глубокие раны в душе солдата она оставила.

«Война – это не романтика… Война — это бесконечная боль и смерть», - говорил ветеран.

«После войны он работал в органах внутренних дел участковым инспектором. Те, кто знал К. Баймурзина, с уважением и благодарностью вспоминают его. Он был честным и преданным своему делу человеком, достойным гражданином своей страны. О доблестной службе ветерана говорят его награды: медали «За безупречную службу» трех степеней, «50 лет Советской милиции». Куламерген Зайтонович – почетный работник МВД СССР. Умер он 9 декабря 1985 года. Захоронен в селе Кантемировец. Но память о герое хранят его близкие. Потомки Куламергена Зайтоновича продолжили его дело. Родной сын ветерана Сабырбек Баймурзин ныне офицер в отставке, внук Арман Жетписбаев также долгое время работал в правоохранительных органах. Родные и внучатые племянники фронтовика составляют большую династию Баймурзиных, занимают руководящие должности в органах внутренних дел Республики Казахстан и вносят свой вклад в дело охраны правопорядка», - добавила напоследок пресс-секретарь департамента полиции Акмолинской области Асем Абдыкаримова.