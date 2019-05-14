Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 24 °С
USD 379.43 EUR 426.40
RUB 5.81 CNY 55.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Акмолинский пожарный стал призером чемпионата Азии по ММА

14 Мая 2019 15:55 89
Поделиться:
Акмолинский пожарный стал призером чемпионата Азии по ММА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Таиланда - городе Бангкок прошел открытый чемпионат Азии по смешанным единоборствам ММА, где принимали участие представители 13 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «СПиАСР» ДЧС Акмолинской области.

Новости по теме

Спортсмены ЦСКА стали чемпионами ММА
Стали известны имена победителей чемпионата Казахстана по ММА

Казахстанские бойцы завоевали рекордное количество наград - семь золотых, девять серебряных и пять бронзовых медалей. Благодаря этому сборная Казахстана заняла первое общекомандное место. Бронзовой медали в весовой категории 56,7 кг удостоился Дархан Умирбеков.

Умирбеков Дархан Саматович - старший пожарный-спасатель, сержант гражданской защиты специализированной пожарной части №1 г.Кокшетау «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Акмолинской области. Он является мастером спорта по ММА, членом национальной сборной Казахстана. Начал заниматься еще со школы греко-римской борьбой, джиу-джитсу.


Акмолинский пожарный стал призером чемпионата Азии по ММА 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Акмолинская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив