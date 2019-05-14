Акмолинский пожарный стал призером чемпионата Азии по ММА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Таиланда - городе Бангкок прошел открытый чемпионат Азии по смешанным единоборствам ММА, где принимали участие представители 13 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «СПиАСР» ДЧС Акмолинской области.
Казахстанские бойцы завоевали рекордное количество наград - семь золотых, девять серебряных и пять бронзовых медалей. Благодаря этому сборная Казахстана заняла первое общекомандное место. Бронзовой медали в весовой категории 56,7 кг удостоился Дархан Умирбеков.
Умирбеков Дархан Саматович - старший пожарный-спасатель, сержант гражданской защиты специализированной пожарной части №1 г.Кокшетау «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Акмолинской области. Он является мастером спорта по ММА, членом национальной сборной Казахстана. Начал заниматься еще со школы греко-римской борьбой, джиу-джитсу.
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