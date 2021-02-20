Акмолинский полицейский в буран один регулировал дорожное движение

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Видео, запечатлевшее, как начальник отдела административной полиции Бурабайского района майор полиции Сабиржан Нуржанов в буран один регулировал дорожное движение, попало в Казнет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Сотрудникам полиции Акмолинской области попало видео, на котором полицейский на автодороге вблизи города Щучинска, несмотря на сильный буран, чтобы предотвратить ДТП, один регулировал дорожное движение. Как позже выяснилось, это был начальник отдела административной полиции Бурабайского района майор полиции Сабиржан Нуржанов.

«Не было времени для раздумий: разбушевавшийся буран всё набирал обороты. И я решил выйти из машины и помочь водителям, которые оказались в снежном плену. Видимость была почти нулевая», - рассказал майор полиции.

В течение суток на дорогах области сохранялась сложная обстановка, вызванная погодными условиями. Было закрыто движение на трассах практически по всем направлениям. Стражи порядка обеспечивали безопасность водителей и пассажиров в условиях гололеда и метели и помогали автовладельцам добраться до места назначения.

«Вместе с тем, на автодорогах «Нур-Султан-Петропавловск» и «Ерейментау-Шидерты» около 50 автомашин оказались заблокированы в результате снежного заноса. Для того чтобы обеспечить водителям безопасный проезд и избежать случаев обморожения, полицейские организовали построение автомашин в колонну, привлекли снегоуборочную технику и сопроводили застрявшие транспортные средства до места назначения. К слову, среди пассажиров находились малолетние дети и пожилые люди, которым полицейские оказывали всяческую помощь. Уже в 20:00 из-за большого скопления автомашин полицейскими обеспечено сопровождение экипажами роты патрульной полиции автоколонны из 1206 автомашин, из них 1033 легковые и 173 большегрузные», - рассказали в ведомстве.





«Ситуация ночью была действительно не из простых. Из-за закрытия трассы и снежных переметов образовалось скопление автотранспорта, более 1000 единиц. В настоящее время обстановка на дорогах стабильная и находится под контролем экипажей патрульной полиции», - отметил командир батальона патрульной полиции подполковник полиции Азамат Байгазин.

На трассах республиканского и областного значения к 76 патрулям введены дополнительные экипажи, выставлены 48 постов на въездах и выездах из населенных пунктов, со всеми водителями проведены профилактические беседы.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором костанайский полицейский Амантай Байжанов бежал в метель, чтобы указать путь автоколонне.

