Акмолинский полицейский увеличивал показатели работы, подделывая документы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области за фальсификацию документов осужден участковый инспектор полиции города Косшы. Страж порядка был осужден к одному году лишения свободы, но амнистирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы прокуратуры Акмолинской области, факты фальсификации выявила прокуратурой города Косшы.

«Так, участковый инспектор полиции в мае и августе 2021 года составил два протокола за нарушение тишины (ст.437 КоАП) и за нарушение правил содержания собак и кошек (ст.408 КоАП) в отношении жителя Косшы, состоящего на профилактическом учете в полиции. При этом подпись и объяснение от правонарушителя были им сфальсифицированы. Более того, гражданин С. в мае 2021 года выезжал в Россию, и на момент составления протокола не был в Республике Казахстан. Тем самым участковый инспектор искусственно увеличил свои ведомственные показатели», - поделились в ведомстве.

Незаконные постановления о привлечении мужчины к административной ответственности были отменены судом после протеста прокурора города Косшы. Зато в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 416 УК РК за фальсификацию документов. Досудебное расследование проводил специальный прокурор прокуратуры Акмолинской области.

«Приговором суда города Косшы сотрудник полиции осужден к одному году лишения свободы. Вместе с тем, на основании акта амнистии освобожден от основного вида наказания и применено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет», - резюмировали в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.