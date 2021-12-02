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Акмолинский паралыжник стал чемпионом Казахстана
2 Декабря 2021 15:30
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ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Денис Петренко завоевал золотую и бронзовую награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.
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В Щучинске на Республиканской лыжной базе прошел чемпионат Республики Казахстан по пара лыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Спортсмен СК «Мерген» для людей с ограниченными физическими возможностями, мастер спорта международного класса Денис Петренко на дистанции 3 км свободным стилем стал чемпионом, а на дистанции 5 км завоевал «бронзу».
Тренируется акмолинец под руководством заслуженного тренера РК Василия Коломийца.
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