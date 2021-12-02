Акмолинский паралыжник стал чемпионом Казахстана

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Денис Петренко завоевал золотую и бронзовую награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В Щучинске на Республиканской лыжной базе прошел чемпионат Республики Казахстан по пара лыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Спортсмен СК «Мерген» для людей с ограниченными физическими возможностями, мастер спорта международного класса Денис Петренко на дистанции 3 км свободным стилем стал чемпионом, а на дистанции 5 км завоевал «бронзу».

Тренируется акмолинец под руководством заслуженного тренера РК Василия Коломийца.



