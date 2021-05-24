Акмолинский паралимпиец побил рекорд Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акмолинец выиграл Кубок Мира по парапауэрлифтингу, он взял вес 185 кг, тем самым установил рекорд Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В столице Грузии Тбилиси завершился Кубок Мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев. Всего в соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из 25 стран. Честь Казахстана защищали четырнадцать спортсменов.

Атлет из Акмолинской области Давид Дегтярев стал чемпионом в весовой категории до 54 кг. Он сумел поднять штангу массой 185 кг и установил рекорд Азии.

Отметим, Давид стал лидером мирового рейтинга перед Паралимпийские играми, которые пройдут в Токио.