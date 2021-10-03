18:40, 02 Октябрь 2021 | GMT +6
Акмолинский парадзюдоист завоевал «серебро» на Спартакиаде РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Парадзюдоист из Жаксынского района в финале Спартакиады РК в Нур-Султане встретился с чемпионом мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.
В столице завершились соревнования по парадзюдо в программе VI Спартакиады Республики Казахстан среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и органов зрения.
Акмолинскую область представил спортсмен из Жаксынского района Ерлан Сыздыкпаев.
По словам его наставника, руководителя отдела спорта Жаксынского района Даурена Аканова, он выступил в весовой категории 66 кг.
«Спортсмен проявил мастерство, одолел соперников в предварительных выступлениях. Лишь в финальной схватке уступил чемпиону мира и стал серебряным призером», - поделился Даурен Аканов.Ранее сообщалось, что VI Спартакиада РК среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения пройдет в трех городах.