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    18:40, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Акмолинский парадзюдоист завоевал «серебро» на Спартакиаде РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Парадзюдоист из Жаксынского района в финале Спартакиады РК в Нур-Султане встретился с чемпионом мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

    В столице завершились соревнования по парадзюдо в программе VI Спартакиады Республики Казахстан среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и органов зрения.

    Акмолинскую область представил спортсмен из Жаксынского района Ерлан Сыздыкпаев.

    По словам его наставника, руководителя отдела спорта Жаксынского района Даурена Аканова, он выступил в весовой категории 66 кг.

    «Спортсмен проявил мастерство, одолел соперников в предварительных выступлениях. Лишь в финальной схватке уступил чемпиону мира и стал серебряным призером», - поделился Даурен Аканов.

    Ранее сообщалось, что VI Спартакиада РК среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и зрения пройдет в трех городах.
    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Астана Общество Акмолинская область
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