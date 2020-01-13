Акмолинский музей отмечает 100-летие

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - После реконструкции свои двери открыл Акмолинский областной историко-краеведческий музей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По информации директора музея Куаныша Шакшакова, на данном объекте культуры с применением инновационных технологий была проведена масштабная реэкспозиция залов музея.

«Наряду с традиционной демонстрацией экспонатов для удобства посетителей работают мониторы, сенсорные киоски, установлены QR коды. Также музей оснащен приспособлениями для доступа людей с особыми потребностями и маломобильных групп населения», - отметил Куаныш Шакшаков.

Теперь экспонаты по истории, архео­логии, этнографии, природе и культуре края представлены в музее в 7 экспозиционных залах, спроецированные согласно программной статье Елбасы «Семь граней Великой степи». Зал «Великой степной цивилизации» дополнился разделом «Қыстау», отражающий быт кочевников в зимнее время и предметами вооружения номадов периода Золотой Орды. А в зале «Степной цивилизации» горожан ждет сюрприз – точная копия лошади кочевника.





По словам посетителей, в музее стало интереснее - чему способствует дизайн и многовариантовая световая среда.

К слову, Акмолинский областной историко-краеведческий музей – одно из старейших культурных учреждений области, образованный в 1920 году. Основу первоначального фонда составило 130 предметов исторического значения. Богатейшее фондовое собрание ежегодно пополняется новыми коллекциями, и на сегодня составляет свыше 83000 экспонатов. В состав музея входят 7 районных музеев, которые распложены в Атбасарском, Ерейментауском, Бурабайском районах и в городе Степногорске. В 2018 году музей презентовал грандиозный проект – археолого-этнографический музей под открытым небом «Ботай-Бурабай». С момента открытия данный объект посетило уже около 50 000 человек.

В этом году храму культуры и истории области исполняется ровно 100 лет.











