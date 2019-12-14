Акмолинский художник передал свои работы в Кипрский музей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Член Союза художников СССР, Казахстана, член-корреспондент Академии художеств РК Дулат Коспанов передал 8 авторских работ в Кипрский музей современного искусства – город Никосия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

С его работами знакомы многие — лучшие полотна мастера Дулата Коспанова хранятся в фондах Национального музея РК, в Дирекции художественных выставок Республики Казахстан, а также представлены в галереях и частных коллекциях Казахстана и других стран. Теперь творческие работы художника будут выставлены в Кипрском музее современного искусства. Среди них - картина «Абылай хан», монументальная по колориту работа, в точности передающая сложный характер великого хана, являющаяся одной из любимых работ автора.





Свой творческий путь Дулат Коспанов начал в 1971 году, будучи студентом отделения живописи Алматинского художественного училища им. Н.Гоголя.

Летопись времен - вот, что привлекает художника, поэтому он часто обращается к героической истории казахского народа, его выдающимся личностям. В одних работах - авторское видение исторических событий, прямое иллюстративное их изображение, в других - отражение его философских взглядов о роли великих личностей в потоке веков. «Хочется оставить потомкам что-то хорошее, доброе, искреннее», - говорит художник.

К слову, музей современного искусства Кипра имеет богатую коллекцию произведений художников из 14 тюркских государств. В частности, в нем выставлены работы из Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Гагаузии, Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Алтая, Тувы.







