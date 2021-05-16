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    01:05, 16 Май 2021 | GMT +6

    Акмолинский девятиклассник изобрел противоугонную систему с идентификацией владельца

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ученик девятого класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Кокшетау Асылхан Кали создал противоугонное устройство, распознающее отпечатки пальцев, и получил на него авторское право, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе НИШ города Кокшетау, Асылхан, как и все его сверстники, любит и интересуется авто. Когда он узнал, что в Казахстане ежегодно увеличивается количество угонов машин, ему на ум пришла идея создать проект на тему «Противоугонная система с идентификацией владельца автомобиля».

    По словам Асылхана, работа над проектом заняла несколько месяцев, а уже после в течение года следовали доработки и дополнения.

    «Я хочу внести свой вклад в решении проблемы угонов машин. Владелец автомобиля и доверенные лица смогут открыть автомобиль и завести его двигатель, лишь прислонив палец к сканеру отпечатка пальцев. Главным преимуществом этого проекта является его безопасность и надежность. По расчетам, он будет в десятки раз превосходить классические противоугонные системы», - отметил Асылхан.

    По словам пресс-секретаря НИШ города Кокшетау Фаризы Асылбековой, цель проекта - создать систему, предотвращающую угон автомобиля на основе микросхемы Raspberry Pi и сканера распознавания отпечатков пальцев. Проект является оптимальным вариантом для обеспечения безопасности автомобиля от угона и от случайного использования ключа зажигания детьми, так как много случаев, когда дети остаются в автомобиле без присмотра взрослых и могут завести автомобиль ключом зажигания. Также отсутствие замка зажигания не даст угонщику подобрать ключ для угона автомобиля.

    «Запуск двигателя с использованием отпечатков пальцев автовладельца решает вышеуказанные проблемы. При попытке завести машину угонщиком заработает сигнализация, а отсутствие замка зажигания спасет владельца автомобиля от детских шалостей. Система легко устанавливается на любой автомобиль с заранее сохраненными отпечатками пальцев», - поделились руководители проекта учитель информатики Лаура Шегирова и инженер по специальному оборудованию Евгений Фомичев.

    Пока изобретатель создал лишь модель противоугонной системы. В будущем Асылхан вместе с руководителями планирует реализовать свое изобретение на настоящих автомобилях.


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