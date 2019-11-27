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Акмолинский борец завоевал «серебро» на чемпионате Азии в Китае

27 Ноября 2019 21:14
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Акмолинский борец завоевал «серебро» на чемпионате Азии в Китае

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Акмолинец успешно провел встречи с представителями Японии, Туркмении, в финале встретился со спортсменов из Индии и в итоге стал серебряным призером, спередает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

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В китайском Тайбэе, городе Тайчунг проходил чемпионат Азии по вольной борьбе среди юношей (U-15). На ковры вышли более 200 перспективных спортсменов со всей Азии.

В составе сборной команды Казахстана, в весовой категории 68 кг, выступил борец из Акмолинской области Ерхан Бексултанов, воспитанник ОСДЮШОР №1.

Ерхан успешно провел четыре схватки со спортсменами из Саудовской Аравии, Японии, Туркмении, в финале встретился с представителем Индии.

Как рассказал тренер акмолинца Олжас Ашимов, в первом периоде преимущество в 1 очко было за индусом. Во втором периоде Ерхан успешно провел несколько приемов, доведя счет до 6-1 в свою пользу. Но за 20 секунд до окончания финальной схватки индусу удалось поймать Ерхана в захват и провести три переворота, тем самым выиграть у Ерхана всего 1 очко.

Отметим, в общекомандном зачете сборная Казахстана заняла 2-е место. Всего в копилке команды 10 медалей.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Спорт,
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