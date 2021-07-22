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Акмолинский борец выиграл «бронзу» на Чемпионате мира
22 Июля 2021 18:55
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КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ - Воспитанник ОСДЮШОР №1 Ерхан Бексултанов стал третьим на мировом первенстве. Об этом сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».
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В столице Венгрии Будапеште проходит чемпионат мира среди кадетов по трем олимпийским видам спортивной борьбы: вольной, греко-римской и женской.
Спортсмен из Акмолинской области Ерхан Бексултанов в соревнованиях по вольной борьбе, в весовой категории 71 кг, завоевал бронзовую медаль.
Воспитанник областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1 Ерхан тренируется под руководством Олжаса Ашимова.
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