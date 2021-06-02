Акмолинский боксер завоевал «бронзу» на республиканском турнире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 200 мастеров кожаной перчатки боролись за звание лучшего. Юный акмолинец удостоился бронзовой награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

Как сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, республиканский турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Идриса Ургенишбаева, завершился в Шалкаре (Актюбинская область). Турнир собрал на ринге более 200 боксёров из всех регионов страны.

Спортсмен из г. Щучинск Алихан Жетписов в весовой категории 40 кг стал серебряным призером.

Его тренирует Константин Рыбинский.