19 Мая 2022 02:33

Акмолинским работникам культуры показали жизнь за решеткой

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках Меморандума о сотрудничестве между МВД и Антикоррупционной службой РК в акмолинской колонии общего режима прошла экскурсия для государственных служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, целью необычной экскурсионной поездки стало воздействие на сознание госслужащих и представителей квазигоссектора для осознания последствий, которые их ждут в случае ​ коррупционных деяний.

Работников управления культуры, директоров музеев, театров и библиотек региона подробно ознакомили с условиями содержания заключенных учреждения ЕЦ-166/25.

«В ходе посещения колонии представители просвещения и интеллигенции ​ ​смогли ознакомиться с условиями проживания осужденных, питанием, побывали в спальном помещении, комнате, где ​ в строго отведенное время заключенные могут посмотреть телевизор, почитать газету, есть и «чайхана», прогулочный дворик, правда, все ограничено рамками закона. Кроме бытовых условий, гости ознакомились с производственными объектами, где трудятся преступники», - сообщила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

«В таком месте впервые, много слышал о колониях, но хочу отметить, что условия довольно неплохие для заключенных. Везде чисто, порядок, но, конечно, как говорят, даже золотая клетка не заменит свободу, ​ семью, родных», - сказал один из участников экскурсии.

Государственные служащие встретились с одним из осужденных, отбывающим наказание за коррупционное преступление. Со словами раскаяния ​ ​бывший госслужащий области, занимавший в свое время руководящую должность, выступил перед работниками культуры.

Первый заместитель руководителя областной антикоррупционной службы Айдос Жакиялин отметил, что показательное мероприятие организовано с участием работников сферы культуры неслучайно.

«Только за последние несколько лет в производстве Антикора области находилось девять уголовных дел в отношении шести руководящих должностных лиц сферы культуры. Поэтому мы наглядно продемонстрировали госслужащим последствия совершения коррупционных деяний», - добавил А. Жакиялин.