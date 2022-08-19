19 Августа 2022 14:25

Акмолинских спортсменов наградили в честь Дня спорта в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На главной площади города Кокшетау прошла торжественная церемония чествования акмолинских спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и сотрудников спортивных организаций, приуроченная ко Дню спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил спортивную общественность и отметил, что только за первое полугодие текущего года на республиканских и международных соревнованиях спортсменами области завоевано 917 медалей различного достоинства. В составе национальных сборных команд 449 акмолинских воспитанников.

«Особо хочется отметить успехи наших спортсменов в сфере профессионального спорта, благодаря достижениям которых флаг Казахстана не раз поднимался на мировой арене», - подчеркнул Е. Маржикпаев.

В области ведется планомерная работа по строительству спортивной инфраструктуры. В этот день особые слова благодарности и признательности получили те, для кого физкультура и спорт стали профессией.

За наивысшие результаты, достигнутые в трудовой деятельности, 25 человек получили нагрудные знаки «Құрметті спорт қызметкері» и «Дене шынықтыру және спортты дамытуға қосқан үлесі үшін», а также благодарственные письма министра культуры и спорта РК и акима Акмолинской области.

Торжественное мероприятие продолжилось республиканским спортивным фестивалем Tartyl Fest по подтягиванию на турнике, в котором приняли участие 278 человек.