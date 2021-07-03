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    09:18, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Акмолинских школьников приняли в ряды «Жас Ұлан»

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Зерендинском и Сандыктауском районах Акмолинской области прошла торжественная церемония принятия отличившихся школьников в ряды детско-юношеской организации «Жас Ұлан». Мероприятие проведено под эгидой 30-летия Независимости страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    В ряды «Жас Ұлан» были приняты 30 школьников, в числе которых отличники учебы, активисты, которые неоднократно защищали честь своей школы и района.

    По информации управления образования области, в этом году детско-юношескому движению «Жас Ұлан», созданному по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, исполнилось 10 лет.

    «Жас Ұлан» осуществляет свою деятельность на базе общеобразовательных школ области. Это организация, формирующая подрастающее поколение в духе казахстанского патриотизма на основе высоких нравственно-духовных ценностей, принципов толерантности, демократизма и культуры взаимопонимания. В «Жас Ұлан» действует двухуровневая система членства. Членами старшего звена «Жас Ұлан» являются учащиеся 5-10 классов, членами младшего звена - учащиеся 1-4 классов, изъявившие добровольное желание стать ее членами и желающие внести свой вклад в развитие движения», - сообщили в ведомстве.

    В состав детско-юношеских организаций «Жас Ұлан» и «Жас Қыран» входят более 88 тысяч школьников региона.


    Теги:
    30 лет Независимости Общество Акмолинская область
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