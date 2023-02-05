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Акмолинских рыбаков вызволили из снежного плена полицейские

5 Февраля 2023, 20:15
Акмолинских рыбаков вызволили из снежного плена полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Рыбаки из села Коргалжын застряли на заснеженной трассе, на помощь им пришли стражи порядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«В ходе проверки крестьянских хозяйств, товариществ и отгонных участков по дороге в село Оркендеу были обнаружены трое жителей села Коргалжын. 4 февраля сельчане решили порыбачить, однако в пути автомашина Audi увязла в глубоком снегу. Полицейские, «вооружившись» лопатами, вытянули из сугроба автомобиль, прицепив его тросом к служебному авто», - сообщили полицейские.

Спасённые сельчане поблагодарили стражей порядка, которые помогли им в сложной ситуации.


Фото: кадр из видео.


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