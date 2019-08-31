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Акмолинских прокуроров наградили ко Дню Конституции

Автор:  
Оксана Матасова
31 Августа 2019, 11:39
Акмолинских прокуроров наградили ко Дню Конституции

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 10 сотрудников прокуратуры Акмолинской области ко Дню Конституции награждены медалями «Прокуратура ардагері», «Мінсіз қызметі үшін» II и III степени, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру региона.

В прокуратуре Акмолинской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции.

Прокурор области Тимур Ташимбаев поздравил присутствующих с праздником, после чего личному составу продемонстрирован хронико-документальный фильм, посвященный 24-годовщине со Дня принятия Конституции РК, становлению и развитию суверенного независимого Казахстана.

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«10 сотрудников награждены медалями «Прокуратура ардагері», «Мінсіз қызметі үшін» II и III степени. После вручения ведомственных наград прошло принятие присяги молодыми сотрудниками прокуратуры. Ряды районных прокуратур пополнили 11 молодых сотрудников, которые в торжественной обстановке произнесли текст присяги прокурора», - добавили в ведомстве.

Прокурор области выразил уверенность в том, что новые сотрудники приумножат славные традиции прокуратуры региона.


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