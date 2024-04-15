Акмолинских предпринимателей призвали не допускать роста цен в период паводка

В связи со сложной ситуацией, сложившейся в Акмолинской области из-запаводков, руководитель департамента торговли и защиты прав потребителейрегиона Ерлан Аубакиров призвал предпринимателей не допускать роста ценна социально значимые товары, особенно в зонах ЧС, передаеткорреспондент агентства Kazinform.

— В районах Акмолинской области сложилась непростая ситуация в связи с паводками. Субъектам предпринимательства хотелось разъяснить необходимость недопущения роста цен на социально значимые продукты питания, особенно в зонах ЧС, — обратился Ерлан Аубакиров к местному сообществу.

Так, размер предельной торговой надбавки на социально значимые продуктыдолжен составлять не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

По словам спикера, к социально значимым продуктам относятся 19 наименований:

хлеб пшеничный из муки первого сорта, мука пшеничная первого сорта, весовые рожки, гречка, рис, сахар, соль, масло подсолнечное, масло сливочное, молоко (2,5%), кефир (2,5%), творог (5-9%), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), говядина (лопаточно-грудная часть с костями), картошка, капуста, морковка, лук.

Превышение надбавки, как было отмечено, влечет административную ответственность по ст. 204-4 КоАП РК (Превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары влечет предупреждение). При этом, нарушения субъектами бизнеса все же есть.

Так, в 2024 году внесено 42 предупреждения и наложено пять штрафов на сумму 212 тыс. тенге.