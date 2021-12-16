Акмолинских полицейских наградили к 30-летию Независимости

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 81 ветеран органов внутренних дел и 213 акмолинских полицейских были поощрены в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В Акмолинской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Независимости Республики Казахстан. После исполнения Государственного гимна состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел, внесших особый вклад в обеспечение правопорядка и воспитание молодого поколения сотрудников.

С 30-летием Независимости Республики Казахстан стражей порядка поздравил заместитель акима Акмолинской области Малгаждар Таткеев.

«Это эпохальное по своей исторической значимости событие и главный праздник для всех нас. За 30 лет наша республика прошла непростой путь. Республика Казахстан признана правовым, демократическим государством. Обеспечение законности и правопорядка является важным условием общественной стабильности. Невозможно построение успешного, развивающегося государства без обеспечения безопасности его граждан. И эта важная задача исторически возложена на полицию. Обеспечение конституционных прав граждан, правопорядка и внутренней стабильности - приоритеты, которые остались неизменными и сегодня», - отметил, выступая перед собравшимися, первый заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области полковник полиции Ризахмет Жанбеков.

Указом Президента Республики Казахстан за образцовое исполнение воинского и служебного долга, активное участие в обеспечении законности и правопорядка медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» награждены 18 сотрудников департамента полиции. Всего были поощрены 81 ветеран органов внутренних дел и 213 сотрудников.

Заместитель начальника департамента полиции полковник полиции Бахытжан Ералин в своей речи особо отметил заслуги ветеранов органов внутренних дел в обеспечении правопорядка.

«Вы внесли неоценимый вклад в становление нашей страны, именно на ваши плечи легли все сложности, с которыми столкнулось наше молодое государство и благодаря вам, вашему труду сегодня мы можем получать награды, нести службу», - подчеркнул он.

В уходящем году восемь сотрудников департамента Указом Президента были награждены за спасение жизни людей медалью «Ерлігі үшін».

На мероприятие были также приглашены вдовы сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В завершение состоялся праздничный концерт, подготовленный вокальной группой департамента полиции.