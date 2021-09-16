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    23:34, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Акмолинских пенсионеров обворовывала жительница Костанайской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержана квартирная воровка, похищающая деньги и ценные вещи у людей преклонного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, с заявлением о краже 6 сентября в дежурную часть управления полиции города Кокшетау обратилась 60-летняя местная жительница.

    «Женщина сообщила, что днем ранее в 20.40 путем свободного доступа из прихожей ее квартиры незнакомая женщина совершила кражу портмоне, в котором находились денежные средства в сумме 85 тысяч тенге», - рассказали в ведомстве.

    Почерк преступления, а также ранее имеющаяся оперативная информация навели полицейских на злоумышленницу, состоящую на учете и хорошо известную коллегам из других регионов.

    «Подозреваемой оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу 32-летняя жительница Костанайской области, которая была задержана и заключена под стражу. Установлено, что подозреваемая находила квартиры, в которых проживают люди преклонного возраста, и под предлогом того, что закончился заряд в мобильном телефоне, просила стариков разрешить ей позвонить с городского телефона. Незнакомка отвлекала пенсионеров, а сама в это время похищала денежные средства, ювелирные украшения и мобильные телефоны», - добавили в полиции.

    Полицейскими выявлено несколько случаев краж таким образом в других регионах. Следствие продолжается.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество для mail.ru Правоохранительные органы Акмолинская область
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