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    08:39, 07 Март 2021 | GMT +6

    Акмолинские женщины-полицейские получили почетные грамоты от министра МВД РК

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный акмолинский полицейский встретился с членами Совета матерей в канун Международного Женского дня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    В канун Международного женского дня в департаменте полиции региона состоялось поздравление работающих в ведомстве женщин в погонах. В мероприятии приняли участие заместитель начальника департамента полковник Бахытжан Ералин, председатель Совета ветеранов ОВД и НГ Даутбек Нургалиев. Почетными гостями стали и члены Совета Матерей при департаменте полиции.

    «Совет Матерей, учрежденный при акмолинском департаменте, является первым и пока что единственным на сегодняшний день подобным органом при полицейском ведомстве в Казахстане. В составе Совета Матерей вдовы сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей», - рассказали в ведомстве.

    Генерал Арманбек Баймурзин отметил особый вклад, который вносит Совет в нравственное, духовное и патриотическое воспитание молодого поколения сотрудников полиции. Было отмечено и активное содействие Совета Матерей в решении вопросов социальной поддержки членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

    Г лавный полицейский вручил вдовам погибших полицейских открытки с поздравлениями к 8 Марта за подписью министра МВД РК Ерлана Тургумбаева и благодарственные письма департамента.

    В этот день состоялось награждение сотрудниц отдела ювенальной полиции, группы по защите женщин от насилия, специального отряда быстрого реагирования, управления по противодействию наркопреступности, управления кадровой политики и местной полицейской службы, штаба-управления, информационно-аналитического центра, органов дознания и других служб. За добросовестное отношение к исполнению своих служебных обязанностей, личную дисциплинированность женщины в погонах были отмечены Почетными грамотами министра МВД РК генерал-лейтенанта Ерлана Тургумбаева, нагрудным знаком «Ішкі істерін органдарының үздігі» 2-й степени.



    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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