Акмолинские выпускники предпочитают поступать в казахстанские вузы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Акмолинской области 384 выпускника претендуют на знак «Алтын белгі» и 250 – на аттестат особого образца. При этом, по предварительным данным, более 75% будущих студентов собираются поступать в казахстанские вузы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления образования Акмолинской области Бейбита Жусупова, всего в 556 общеобразовательных школах региона обучаются 129975 учеников. Из них 80% учатся в штатном режиме и 20% - дистанционно. Среднюю школу заканчивают 5040 учеников, основную - 10196.

В области в текущем году 384 выпускника претендуют на знак «Алтын белгі». Для сравнения: в 2019 году их было 242, в 2020 году - 303.

Кроме того, 250 выпускников претендуют на аттестат особого образца (в 2019 году - 174 выпускника, в 2020 году - 187 выпускников).

«За последние три года в регионе доля выпускников, получивших знак «Алтын белгі», увеличилась на 1,5%, а доля выпускников, окончивших обучение с отличием, на 1,4%», - отметил Б. Жусупов.

По предварительным данным, в текущем году 510 (10,1%) акмолинских выпускников пойдут в колледжи, 3822 (75,8%) планируют поступать в казахстанские вузы, 482 (9,6%) - в российские вузы и лишь 87 (1,7%) - в зарубежные вузы.

Как было озвучено, на основании приказа Министерства образования и науки №203 от 5 мая 2021 года, а также в целях организованного завершения 2020-2021 учебного года в организациях среднего образования, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, определены сроки сдачи государственных экзаменов.

«Так, итоговые выпускные экзамены для учащихся 9 классов пройдут с 28 мая по 5 июня 2021 года и для 11 классов с 1 по 10 июня 2021 года с соблюдением санитарных требований», - отметил Б. Жусупов.

С 6 мая по 30 июня в Акмолинской области на базе трех пунктов в Кокшетау, Атбасаре и Акколе проводится Единое национальное тестирование в электронном формате для желающих обучаться на гранте. На сегодняшний день в нем уже приняли участие 1072 выпускника.