РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 21 Май 2021 | GMT +6

    Акмолинские выпускники предпочитают поступать в казахстанские вузы

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в Акмолинской области 384 выпускника претендуют на знак «Алтын белгі» и 250 – на аттестат особого образца. При этом, по предварительным данным, более 75% будущих студентов собираются поступать в казахстанские вузы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя управления образования Акмолинской области Бейбита Жусупова, всего в 556 общеобразовательных школах региона обучаются 129975 учеников. Из них 80% учатся в штатном режиме и 20% - дистанционно. Среднюю школу заканчивают 5040 учеников, основную - 10196.

    В области в текущем году 384 выпускника претендуют на знак «Алтын белгі». Для сравнения: в 2019 году их было 242, в 2020 году - 303.

    Кроме того, 250 выпускников претендуют на аттестат особого образца (в 2019 году - 174 выпускника, в 2020 году - 187 выпускников).

    «За последние три года в регионе доля выпускников, получивших знак «Алтын белгі», увеличилась на 1,5%, а доля выпускников, окончивших обучение с отличием, на 1,4%», - отметил Б. Жусупов.

    По предварительным данным, в текущем году 510 (10,1%) акмолинских выпускников пойдут в колледжи, 3822 (75,8%) планируют поступать в казахстанские вузы, 482 (9,6%) - в российские вузы и лишь 87 (1,7%) - в зарубежные вузы.

    Как было озвучено, на основании приказа Министерства образования и науки №203 от 5 мая 2021 года, а также в целях организованного завершения 2020-2021 учебного года в организациях среднего образования, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, определены сроки сдачи государственных экзаменов.

    «Так, итоговые выпускные экзамены для учащихся 9 классов пройдут с 28 мая по 5 июня 2021 года и для 11 классов с 1 по 10 июня 2021 года с соблюдением санитарных требований», - отметил Б. Жусупов.

    С 6 мая по 30 июня в Акмолинской области на базе трех пунктов в Кокшетау, Атбасаре и Акколе проводится Единое национальное тестирование в электронном формате для желающих обучаться на гранте. На сегодняшний день в нем уже приняли участие 1072 выпускника.


    Теги:
    Образование Общество Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:12
    МАГАТЭ даст рекомендации по выбору района размещения АЭС в Казахстане
    Сегодня, 18:11
    27 стран могут облегчить визовый режим для казахстанцев
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!