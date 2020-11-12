Акмолинские волонтеры присоединятся к рейдам против наркодилеров

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудничество полицейских и волонтеров, а также возможность оказания помощи наркополицейским в рейдовых мероприятиях по выявлению распространителей наркотиков обсудили в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Активисты общественного фонда «Жизненный путь» встретились со старшим оперуполномоченным управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области майором полиции Разией Курсановой. В ходе встречи были обсуждены результаты проведенной совместной работы, а также запланированы дальнейшие профилактические мероприятия антинаркотической направленности.

«На сегодняшний день тема волонтерства популярна среди подростков и молодежи. Они спешат оказать помощь всем нуждающимся, в том числе и правоохранительным органам, по велению сердца, а не потому что это сейчас является модным веянием современности и трендом. Наркополицейские региона неоднократно привлекали различные волонтерские движения и фонды к антинаркотической профилактике. Ребята участвовали в рейдах по уничтожению граффити наркосайтов и в акциях по раздаче антинаркотических листовок, а также масок с тематическим логотипом», - рассказали в ведомстве.

В ходе встречи Р. Курсанова пояснила присутствующим нововведения в антинаркотическое законодательство и акцентировала внимание на способах распространения психоактивных веществ, в том числе с использованием интернета и социальных сетей.

«Если полученную информацию и знания о вреде употребления наркотиков, а также тех ухищрениях, на которые идут наркодилеры, вы будете передавать своим сверстникам, то это возымеет хороший эффект», - обратилась Р. Курсанова к присутствующим.

В заключение были обсуждены дальнейшие пути сотрудничества с правоохранительными органами и возможность принятия участия в рейдовых мероприятиях по выявлению распространителей наркотиков.







