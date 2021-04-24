Акмолинские волонтеры присоединились к поискам пропавшего 25 лет назад мальчика

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – К поискам пропавшего в пятилетнем возрасте 25 лет назад в Семее Ержана Суюнжанова присоединились и акмолинские волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот пятилетний малыш с ямочками на щеках и подбородке пропал 25 лет назад в Семее. Казалось бы, есть ли смысл искать его через столько лет? Родные мальчика уверены: смысл в этом все еще есть, ведь загадочное исчезновение ребенка, а также то, что он не был найден все это время, дают надежду верить: Ержан был украден.

На сегодняшний день мальчик, а вернее, теперь уже 30-летний мужчина, все еще числится в списке пропавших без вести. Поиски его периодически возобновляются стараниями родных.

Ребенок пропал 14 июля 1996 года во время прогулки в детском санатории «Сосна». 15 ребят, старшему из которых было 15 лет, а младшим был пятилетний Ержан, отправились под присмотром воспитателей на поляну санатория. На обед в санаторий вернулись лишь 14 детей. Только тут обнаружили пропажу, родным же сообщили об этом лишь спустя несколько суток, когда самое драгоценное время уже было потеряно. Начались масштабные поиски ребенка, которые по сей день не принесли никакого результата. Но родные Ержана уверены в том, что мальчик был просто похищен и, возможно, усыновлен. Конечно же, имя ребенку тоже сменили.

«Дедушка мальчика обратился к волонтерам движения Lider.kz с просьбой помочь в поисках теперь уже 30-летнего Ержана по всем городам Казахстана. Он намерен устроить марафон, направленный на поиски внука, хочет пойти пешком по всему Казахстану в футболке с портретом ребенка», - поделилась руководитель ОО «Волонтерское движение Lider.kz» Акмолинской области Олеся Баимова.

По ее словам, акмолинские волонтеры также подключились к поискам Ержана.

Вглядитесь в это лицо. Возможно, кто-то из вас помнит появившегося внезапно по соседству похожего на него малыша с неповторимыми ямочками на щеках. А может, и в памяти и самого теперь уже 30-летнего мужчины всплывут обрывки детских воспоминаний и то, как его ласково называли в семье «Епося»…

Всем, кто хоть что-либо знает о случившемся, просьба позвонить по номерам: 87473495717, 87713495717 или 102.



