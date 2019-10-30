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Акмолинские волонтеры поддержали проект «Акселератор добра»
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Проект «Акселератор добра» был презентован лидерам волонтерских организаций Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу антикоррупционной службы по Акмолинской области.
Как рассказали в ведомстве, руководитель Антикоррупционной службы по Акмолинской области Мурат Тюлеубаев встретился с лидерами волонтерских организаций региона в зале Акмолинской областной универсальной библиотеки им. М. Жумабаева, ознакомился с действующими проектами, обсудил проблемные аспекты развития волонтерства в нашем регионе, а также презентовал проект «Акселератор добра».
«Социальный проект «Акселератор добра» - масштабная республиканская акция, в которой могут принимать участие члены волонтерских организаций, студенческая и работающая молодежь, каждый неравнодушные жители нашего региона. Миссия проекта - объединение совместных сил, формирование добропорядочности, чувства сострадания у граждан, в особенности у подрастающего поколения. Координатором в Акмолинской области стал проектный офис «AQMOLA – Adaldyq Alaṅy», - рассказали в ведомстве.
«Всего по Казахстану работают более 500 волонтерских организаций, из них 7 зарегистрировано в нашем регионе. Уверен, ваша волонтерская деятельность станет «социальным лифтом» в Казахстане. Отмечу, что сотрудники департамента готовы принимать участие в развитии волонтерства, оказывать содействие, поддержать ваши инициативы, поэтому предлагаем участвовать в реализации проекта «Акселератор добра», который должен объединить каждого неравнодушного жителя в единое движение», - отметил М. Тюлеубаев.
«Сегодня в нашем регионе достаточно развито волонтерское движение. Отметим, что этому способствовало и проведение международной выставки «ЕХРО-2017», в которой активно принимали участие наши волонтеры. Кроме того, на постоянной основе проводятся обучающие курсы, мастер-классы по развитию волонтерства. Школьники и студенты области принимают активное участие, оказывают помощь одиноко проживающим пожилым людям, реализуют проект «адресная помощь», т. е. приобретение лекарственных препаратов, продуктов питания для людей с ограниченными возможностями, наведение порядка в квартире, помощь в хозяйстве. Но, тем не менее, необходима координация деятельности в рамках проекта «Акселератор добра» для оказания содействия в построении конструктивных взаимоотношений волонтеров с органами исполнительной власти в регионе», - добавила руководитель проекта «Aqmola – Adaldyq Alaṅy» Самира Тайтенова.
Как отметили в ведомстве, первая акция в рамках проекта стартовала 25 октября, когда сотрудники Антикоррупционной службы по Акмолинской области совместно с волонтерами оказали материальную помощь в приобретении угля одной из жительниц мкр-на Нурлыкош села Красного Яра. Также была оказана помощь в приобретении продуктов питания и детской верхней одежды двум многодетным семьям. На сегодняшний день одной из этих семей оказывается содействие в сборе и оформлении документов для получения адресной социальной помощи многодетной матери.
«Заявки на помощь как от нуждающихся в ней, так и от лиц, желающих присоединиться к движению, принимает проектный офис «Aqmola – Adaldyq Alaṅy», - добавили в ведомстве.
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