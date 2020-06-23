Акмолинские волейболисты стали чемпионами Казахстана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Главные старты страны были досрочно завершены. С 48 баллами волейбольная команда «Ұшқын - Көкшетау» занял первое место.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

Казахстанская Федерация волейбола объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата Республики Казахстан среди мужских команд Высшей лиги из-за пандемии коронавируса.

Профессиональная команда по волейболу «Ұшқын - Көкшетау», в активе которой 48 баллов, стала чемпионом страны.

На чемпионате Казахстана за звание сильнейшего боролись 10 команд, которые сыграли три тура из пяти. «Серебро» у спортсменов из Уральска, замкнули тройку лидеров представители г.Кызылорда.

По словам капитана команды «Ұшқын - Көкшетау» Каната Габдулина, с езон прошел успешно.

«Мы очень довольны . Вместе добивались максимального результата», - поделился К.Габдулин.

В столице КФВ провела церемонию награждения команд.

Как отметил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев, соперники серьезные, но самоотдаче акмолинцев можно было только позавидовать.