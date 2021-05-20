Акмолинские водоемы и пляжи проверяют перед купальным сезоном

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Перед открытием купального сезона в Акмолинской области проводится обучение общественных спасателей приемам и способам спасения людей на водоемах, а также оказанию доврачебной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ» ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В преддверии купального сезона, который официально проходит с 1 июня по 31 августа 2021 года, акмолинские спасатели проводят работу по обеспечению безопасности и недопущению гибели людей на водоемах области.

«Для обеспечения безопасного отдыха и купания граждан с 18 мая текущего года спасателями оперативно-спасательного отряда, в соответствии с поступившими заявками от представителей хозяйствующих субъектов – организаторов мест массового отдыха, туризма и спорта - на водных объектах и водохозяйственных сооружениях, расположенных вблизи водоемов, начаты обследования и очистка дна участков акваторий пляжей, отведенных для купания и отдыха населения. Обследования проводятся на соответствие требованиям безопасности для купания и пригодность их к эксплуатации», - отметили в ведомстве.

На сегодня спасателям региона поступило 16 заявок на обследование 41 пляжа. При обследовании пляжей выдаются соответствующие акты водолазного обследования, а также проводятся практические занятия по обучению общественных спасателей приемам и способам спасения людей на водоемах и оказанию доврачебной помощи пострадавшим. Прошедшие обучение получают свидетельства о прохождении курсов спасателей.

Так, на озере Копа на базе оперативно-спасательного отряда были проведены двухдневные теоретические и практические занятия по подготовке четырех спасателей. Эти ребята - выпускники колледжа гражданской защиты, которые, благодаря государственной программе «Еңбек», через Центр занятости населения по молодежной практике смогут устроиться и работать в летний период купального сезона на общественных спасательных постах Зерендинского района.

«Будущие спасатели не только получат опыт работы и практические навыки по приобретенной в колледже профессии, а также окажут посильную помощь и содействие по обеспечению безопасности людей на воде», - добавили в ведомстве.



