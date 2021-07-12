Акмолинские триатлонисты выиграли чемпионат Казахстана

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В п. Бурабай завершился чемпионат Республики Казахстан по триатлону в смешанной̆ эстафете среди атлетов категории Elite и U15, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

В категории U15 первая команда завоевала «золото», вторая «серебро». А в категории Elite акмолинцы стали третьими.

В соревнованиях приняли участие 15 команд из Акмолинской, Костанайской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей и городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент.

Спортсмены Акмолинской области Никита Дубинский, Ангелина Редченко, Станислав Глок и Ева Лошкомойникова стали чемпионами в категории U15 и вторая команда - Юлиана Петрова, Сергей Петров, Анель Исабаева и Тимур Бакиров - завоевала «серебро».

В категории Elite акмолинцы Анастасия Захаров, Мейирлан Искаков, Наталья Короткова и Темирлан Темиров заняли третье место.