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    10:50, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Акмолинские триатлонисты выиграли чемпионат Казахстана

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    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В п. Бурабай завершился чемпионат Республики Казахстан по триатлону в смешанной̆ эстафете среди атлетов категории Elite и U15, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

    В категории U15 первая команда завоевала «золото», вторая «серебро». А в категории Elite акмолинцы стали третьими.

    В соревнованиях приняли участие 15 команд из Акмолинской, Костанайской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей и городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент.

    Спортсмены Акмолинской области Никита Дубинский, Ангелина Редченко, Станислав Глок и Ева Лошкомойникова стали чемпионами в категории U15 и вторая команда - Юлиана Петрова, Сергей Петров, Анель Исабаева и Тимур Бакиров - завоевала «серебро».

    В категории Elite акмолинцы Анастасия Захаров, Мейирлан Искаков, Наталья Короткова и Темирлан Темиров заняли третье место.


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