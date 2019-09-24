Акмолинские танцоры завоевали два «серебра» на ЧМ в Бангкоке
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Лучшие дуэты мира вышли на паркет в столице Филиппин. Акмолинцы впервые участвовали в международной категории WDSF среди профессионалов. Об этом МИА «Казинформ» сообшила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.
В Бангкоке завершились соревнования по спортивным танцам «World Open Kings CUP 2019», в рамках турнира прошел чемпионат мира среди взрослых профессионалов.
Спортивную честь Казахстана защищали воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы Акмолинской области, танцевально-спортивного клуба «Реверанс».
Дуэт Еркожа Абулхаир и Ясмина Айдарова завоевал две серебряные медали в таких категориях, как Ювеналы 2 открытый класс «Стандарт» и Ювеналы 2 - С класс «Стандарт»- 17 соперников . А в Ювеналы 2 - С класс «Латина» заняли четвертое место - 34 соперника.
В категории Молодежь WDSF пара Нурбек Султанов и Ольга Орлова в отборочных турах обошли половину сильнейших соперников. В Юниоры 2- открытый класс Владислав Максин и Дарья Никифорова - полуфиналисты данного турнира.
Как отметила руководитель танцевально-спортивного клуба «Реверанс» Эльмира Шарипова, ребята выступали на два класса выше.
«За последние дни подготовки мы дополнили программу, чтобы соответствовать правилам соревнования данного уровня - в странах СНГ нет категории с таким количеством танцев в этом возрасте», - сказала Э.Шарипова.
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